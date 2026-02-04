iPhone Air bán chạy gấp ba sau khi liên tục giảm giá

Với giá rẻ hơn 7 triệu đồng so với khi ra mắt, các hệ thống bán lẻ cho biết doanh số iPhone Air đảo chiều tăng gấp ba lần.

"Sau đợt điều chỉnh giá cuối tháng 12, sức mua iPhone Air tăng ba lần so với giai đoạn trước", ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện CellPhoneS nói. Tại các hệ thống lớn khác như FPT Shop, Thế Giới Di Động, doanh số iPhone Air đều được ghi nhận tăng mạnh và trở lại vị thế trọng tâm trong các đợt bán hàng Tết so với kế hoạch trước đó.

Khảo sát thị trường đầu tháng 2, giá iPhone Air tiếp tục giảm gần một triệu đồng so với hơn hai tuần trước, còn khoảng 24,8-25,3 triệu đồng. Đợt điều chỉnh giá này diễn ra đồng loạt với thế hệ iPhone 17, trong đó bản thường giảm khoảng 500.000-700.000 đồng còn dòng Pro và Pro Max giảm 600.000 đồng.

Trên thị trường xách tay, iPhone Air cũng liên tục hạ giá theo diễn biến của hàng chính hãng, có lúc giảm sâu còn 22 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi thị trường đồng loạt "sập giá", điện thoại Apple tăng trở lại và hiện giữ mốc 23,5 triệu đồng với các model mua về từ thị trường Mỹ.

Quân Ngô, chủ một cửa hàng bán thiết bị Apple ở đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Bàn Cờ (TP HCM), cho biết nhiều phiên bản iPhone Air hiện cháy hàng do nhu cầu tăng ngoài dự kiến. "Doanh số gần đây của iPhone Air đã tăng gấp đôi, thậm chí cao hơn cả iPhone 17", anh nói.

iPhone Air. Ảnh: Tuấn Hưng

"Việc doanh số iPhone Air đảo chiều cho thấy mức giá mới đã chạm đúng nhu cầu của người dùng", ông Hoàng Tuấn, chủ cửa hàng bán đồ Apple lâu năm ở phố Huế (Hà Nội), nhận định, thêm rằng diễn biến mới góp phần khẳng định Apple đã định giá iPhone Air không chính xác từ đầu.

Thay vì tập trung vào màn hình lớn và pin tốt như dòng Plus, dòng Air được đánh giá cá tính và nổi bật hơn với thiết kế siêu mỏng nhẹ và cũng là model duy nhất sử dụng khung titan. Tuy nhiên, máy gây tranh cãi về dung lượng pin và chỉ có một camera, ít hơn iPhone 17 bản tiêu chuẩn dù giá cao hơn.

Tuy bán chậm hơn các model còn lại ra mắt cùng tháng 9/2025, iPhone Air vẫn có doanh số ổn định khi so với các mẫu Android cao cấp, chỉ kém Galaxy S25 Ultra của Samsung. Việc được kỳ vọng thay thế dòng Plus trước đó nhưng số lượng bán ra thời gian đầu thấp hơn đã gây áp lực lên nhiều hệ thống bán lẻ.

Nhận tín hiệu tốt từ iPhone Air nhưng thị trường smartphone cận Tết nói chung không thực sự khả quan. Quản lý cấp cao của một hãng điện thoại có thị phần lớn tại Việt Nam tiết lộ kết qủa thăm dò gần đây cho thấy nhu cầu mua điện thoại của toàn thị trường giảm so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi đây thường là giai đoạn sức mua tăng mạnh nhất trong năm.

Tuấn Hưng