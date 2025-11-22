iPhone Air đang được quan tâm thế nào tại Việt Nam

iPhone Air có doanh số thấp nhất trong số loạt smartphone Apple mới ra mắt, nhưng vẫn bán chạy hơn đa số điện thoại Android cùng tầm giá, chỉ thấp hơn S25 Ultra.

Thay vì tập trung vào màn hình lớn, pin tốt như dòng Plus, dòng Air được đánh giá cá tính và nổi bật hơn với thiết kế siêu mỏng nhẹ và cũng là model duy nhất sử dụng bộ khung titan. Tuy nhiên, máy gây tranh cãi về dung lượng pin và chỉ có một camera, ít hơn cả iPhone 17 bản tiêu chuẩn dù giá cao hơn.

"iPhone Air từng được kỳ vọng có doanh số đột phá so với Plus, nhưng kết quả sau hai tháng bán hàng cũng không khác model cũ", ông Nguyễn Thành Chung, đại diện một hệ thống bán lẻ lớn, tiết lộ. Theo khảo sát của VnExpress, tại các hệ thống đều có đủ iPhone Air trong khi một số phiên bản của iPhone 17, 17 Pro và 17 Pro Max vẫn khan hàng, thậm chí bán chênh giá tại cửa hàng nhỏ hoặc trên trang thương mại điện tử.

iPhone Air. Ảnh: Tuấn Hưng

Trong giai đoạn đầu mở bán, các hệ thống lớn ghi nhận có lúc iPhone Air chiếm 7-8% tổng doanh số iPhone 2025. Tuy nhiên, khi số lượng hàng của các model khác về nhiều hơn, tỷ trọng đã giảm xuống 2-3%. Ông Chung ước tính mỗi hệ thống lớn bán trung bình trên 1.000 máy mỗi tháng, nhưng vẫn "quá nhỏ so với dòng Pro Max", nhỉnh hơn dòng Plus nhưng không đáng kể.

Lê Hiếu, chủ cửa hàng thiết bị Apple trên phố Huỳnh Thúc Kháng (Hà Nội), cho biết một số người ban đầu tỏ ra thích iPhone Air vì thiết kế mỏng nhẹ nhưng sau đó muốn đổi trả sang dòng Pro để sử dụng vì camera tốt hơn, sử dụng sim vật lý tiện dụng, mạng ổn định.

iPhone Air cũng đang được giảm giá nhiều nhất sau hai tháng. Từ 32 triệu, nhiều cửa hàng hiện bán với giá 30,5-31 triệu. Trên thị trường xách tay, iPhone Air bản Mỹ được bán ở mức 25-26 triệu đồng.

Doanh số cao hơn nhiều điện thoại Android cao cấp

"Doanh số nghìn máy mỗi tháng của iPhone Air được coi là thất bại nhưng vẫn là con số mơ ước của nhiều mẫu Android cùng tầm giá", ông Thành Chung nói. Thị trường hiện không có nhiều điện thoại Android trên 30 triệu đồng và hầu hết có doanh số thấp hơn điện thoại Apple.

Một số hệ thống lớn cho biết Galaxy S25 Ultra là điện thoại Android phân khúc trên 25 triệu đồng bán chạy hàng đầu. Máy có giá hơn 28 triệu đồng, nhỉnh hơn iPhone 17 thường và thấp hơn iPhone Air 2-3 triệu đồng.

Apple và Samsung không công bố doanh số của từng model tại thị trường Việt Nam. Trong khi đó, một số hệ thống cho biết S25 Ultra bán tương đương hoặc nhiều hơn iPhone Air 20-50%. Đối thủ trực tiếp của Air là Galaxy S25 Edge lại không được khách hàng quan tâm.

Đại diện một hệ thống bán lẻ khác tiết lộ những điện thoại Android "ăn khách" hơn Air thường nằm ở tầm giá 15 triệu đồng, như Xiaomi 15T hay Galaxy S24 Plus.

Trước đó, theo Nikkei Asia, do nhu cầu thực tế quá thấp, Apple đã giảm 10% sản lượng iPhone Air trong tháng 11 so với tháng 9. Theo kế hoạch sản xuất ban đầu, iPhone Air chiếm khoảng 10-15% tổng số iPhone mới năm 2025. Khảo sát tháng 10 của Apple Insider cho thấy iPhone 17 Pro Max là model phổ biến nhất với 33% thị phần, tiếp theo là 17 Pro và 17. iPhone Air đạt 2%, không nằm trong top 5 mẫu iPhone được quan tâm.

Trong khi đó, nhu cầu dành cho ba phiên bản iPhone 17 lại khả quan hơn. Một số nguồn tin cho biết Apple tăng tổng lượng đặt hàng iPhone thế hệ mới từ 88 triệu lên 94 triệu chiếc, trong đó tăng một triệu iPhone 17 Pro, hai triệu iPhone 17, bốn triệu iPhone 17 Pro Max và giảm một triệu iPhone Air.

Tuấn Hưng