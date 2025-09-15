Tôi quay về iPhone sau vài năm trải nghiệm điện thoại Android

Dù mỗi khi iPhone mới ra mắt đều bị chê giá cao, nâng cấp nhỏ, thiếu đột phá, tôi vẫn sẵn sàng bỏ 30-40 triệu để mua và sử dụng.

IPhone 17 mới ra mắt đã lập tức trở thành tâm điểm bàn tán: người khen có, người chê cũng không ít. Nhiều người cho rằng nó không có gì mới, nâng cấp ít nhưng giá lại cao. Trong khi đó, các hãng điện thoại Android ngày càng tung ra sản phẩm với cấu hình khủng, màn hình gập độc đáo, sạc siêu nhanh, camera ẩn dưới màn hình... khiến không ít người đặt câu hỏi: "Dùng iPhone làm gì nữa?"

Tôi hiểu những nhận định đó, và chính bản thân cũng từng thử bỏ iPhone để chuyển sang các dòng điện thoại hệ điều hành khác với giá rẻ hơn để trải nghiệm vài năm. Nhưng sau tất cả, tôi vẫn quyết định quay về và gắn bó với chiếc điện thoại chạy hệ điều hành iOS, vì những lý do rất thực tế:

Thứ nhất, dùng iPhone tôi thấy ổn định hơn, ít lỗi vặt. Lý do lớn nhất khiến tôi thích iPhone không phải vì thương hiệu Apple, mà vì sự ổn định trong quá trình sử dụng. Điện thoại của tôi ít khi bị treo app, văng ứng dụng hay nóng lên bất thường. Những thao tác đơn giản như mở camera chụp nhanh, chuyển đổi giữa các app, hay đơn giản là lướt Facebook, TikTok, đều diễn ra mượt mà, không bị khựng lại.

Trong khi đó, tôi từng sử dụng nhiều máy hệ điều hành Android, kể cả flagship. Lúc đầu, tôi rất hào hứng với cấu hình "khủng", nhưng sau một thời gian, máy bắt đầu có hiện tượng chậm, giật nhẹ, nhất là khi cập nhật phần mềm. Một số ứng dụng còn chạy không ổn định hoặc bị "crash". Việc phải xóa cache, dọn rác, tắt ứng dụng nền... khiến tôi cảm thấy như mình đang "quản lý máy tính", chứ không phải sử dụng một chiếc điện thoại di động để phục vụ mình.

Thứ hai, mua iPhone, tôi được cập nhật hệ điều hành lâu dài và đồng bộ. Đây cũng là một điểm mà iOS vượt trội hơn hẳn Android. iPhone đời cũ như iPhone XR hay iPhone 11, ra mắt cách đây 5- 6 năm nhưng vẫn được cập nhật phiên bản mới nhất. Điều này mang lại hai lợi ích: máy chạy ổn hơn, và vẫn có những tính năng mới dù đã dùng vài năm. Trong khi đó, nhiều điện thoại Android chỉ được hỗ trợ cập nhật hệ điều hành trong 2–3 năm, thậm chí ít hơn với các máy tầm trung. Các bản vá bảo mật đôi khi cũng chậm trễ, tùy thuộc vào nhà sản xuất. Điều này khiến tôi từng cảm thấy không yên tâm khi sử dụng.

Lý do tiếp theo khiến tôi trung thành với iPhone là bởi hệ sinh thái của Apple thực sự tiện lợi. Ngoài iPhone, tôi còn dùng iPad, MacBook, Apple Watch... tất cả đều kết nối với nhau chỉ bằng một vài cú chạm. Tôi có thể trả lời tin nhắn SMS từ máy tính, copy ảnh từ iPhone rồi paste thẳng vào MacBook, hoặc gọi FaceTime trên iPad mà không cần cài đặt gì thêm.

AirDrop cũng là một tính năng khiến tôi không thể "quay lại Android" được nữa. Chuyển file giữa các thiết bị iOS nhanh, gọn và không phụ thuộc vào mạng Internet hay cáp nối. Trong khi đó, các hãng điện thoại dùng Android thường tự phát triển hệ sinh thái riêng (Samsung có One UI, Xiaomi có HyperOS, Huawei có HarmonyOS...), nên việc đồng bộ giữa các thương hiệu với nhau không được liền mạch.

Ngoài ra, các app trên iOS thường mượt và đẹp hơn. Là người làm việc liên quan đến thiết kế và sáng tạo nội dung, tôi thường dùng nhiều ứng dụng như Canva, Lightroom, CapCut, hoặc các app đọc tin, ngân hàng, đặt vé... Trên cùng một ứng dụng, tôi nhận thấy phiên bản iOS mượt hơn, ít lỗi hơn, và giao diện cũng thường được trau chuốt hơn so với Android. Lý do là vì các nhà phát triển thường ưu tiên làm app cho iOS trước, do ít thiết bị hơn, dễ tối ưu hơn.

Cuối cùng là dùng iPhone cho tôi cảm giác "đơn giản mà hiệu quả". Tôi không phủ nhận điện thoại Android có nhiều tính năng hay và linh hoạt, nhưng đôi khi lại quá nhiều tùy chỉnh, quá "rối" với người dùng không chuyên. Trong khi đó, iOS đơn giản, dễ hiểu, ít tùy chỉnh nhưng dùng rất hiệu quả. Ví dụ, không cần tinh chỉnh gì, iPhone đã tự tối ưu pin, phân bổ tài nguyên tốt. App nào không dùng thì tự động đóng, không cần tôi phải "dọn RAM" hay tắt thủ công như trên Android. Việc quản lý quyền riêng tư, cảnh báo quyền truy cập camera, micro... cũng rõ ràng và dễ theo dõi hơn.

Tôi không phải là người mê công nghệ đến mức phải "vọc vạch" từng tính năng nhỏ. Tôi cần một thiết bị hoạt động trơn tru, đơn giản, và tập trung phục vụ công việc, giải trí, kết nối, và đó là điều mà iOS đang làm rất tốt. Do đó, dù mỗi khi phiên bản iPhone mới ra mắt đều kéo theo những tranh cãi trái chiều, thậm chí cả chỉ trích về giá cao, nâng cấp nhỏ, thiếu đột phá, tôi vẫn sẵn sàng bỏ ra 30-40 triệu để mua và sử dụng như một lựa chọn hàng đầu.

Có người nói rằng mua iPhone giờ là mua "tính thương hiệu" chứ không còn là công nghệ. Nhưng cá nhân tôi nghĩ khác. Tôi không mua điện thoại để "khoe cấu hình" hay "sạc 30 phút đầy pin". Tôi mua một thiết bị giúp tôi an tâm khi dùng, ổn định lâu dài, hỗ trợ nhiều năm, và ít phải lo nghĩ về kỹ thuật. Còn bạn thì sao?

Nguyễn Linh Giang