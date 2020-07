iPhone 12 sẽ kèm cáp USB-C to Lightning bọc dù

iPhone 12 sẽ đi kèm sợi cáp được Apple làm mới, trong đó, một đầu là USB-C, đầu còn lại là Lightning, đồng thời bọc dù để tăng độ bền.

Theo "chuyên gia tin đồn" @L0vetodream, sợi cáp mới tương tự cáp USB-C to Lightning dùng cho iPad, nhưng bọc dù bên ngoài. Người này cũng chia sẻ hình ảnh về cáp được cho là của iPhone 12 thông qua một tài khoản Weibo có tên DuanRui.

@L0vetodream nổi lên gần đây nhờ một số dự đoán chính xác về các thiết bị của Apple, gồm iPad Pro, bàn phím Magic Keyboard và hệ điều hành macOS Big Sur được thiết kế lại.

9to5mac đánh giá, nếu thông tin trên là sự thật, Apple vẫn sẽ giữ cổng Lightning cho toàn bộ iPhone 12 thay vì dùng USB-C như tin đồn trước đó. Động thái này cũng cho thấy, củ sạc mới cho iPhone của công ty Mỹ sẽ dùng cổng USB-C. Trước đó, có tin đồn cho biết Apple sẽ bán riêng sạc nhanh 20W cho iPhone 12.

Việc trang bị thêm lớp bảo vệ bằng dù cũng sẽ giúp sợi cáp được bền hơn. Hiện tại, iPhone vẫn dùng cáp USB-A to Lightning với vỏ ngoài bằng nhựa nhưng bị than phiền là nhanh hỏng, nhất là ở hai phần giắc cắm. Apple hiện bán cáp USB-A to Lightning lẫn USB-C to Lightning với giá 19 USD.

Những tin đồn gần đây cho thấy, sợi cáp là phụ kiện duy nhất đi kèm iPhone 12, trong khi sạc và tai nghe đã bị Apple loại bỏ. Động thái không bán phụ kiện thiết yếu cho iPhone của công ty Mỹ được cho là nhằm tăng lợi nhuận, giảm chi phí vận chuyển, chuẩn bị cho iPhone không cổng kết nối và bảo vệ môi trường.

Theo lịch trình, Apple sẽ ra bốn iPhone 12 mới trong năm nay, nhưng có thể muộn hơn so với mọi năm do ảnh hưởng của Covid-19 đến tiến độ nghiên cứu smartphone lẫn chuỗi cung ứng. Toàn bộ iPhone mới sẽ được trang bị màn hình OLED, chip A14 Bionic, RAM 4/6GB, kết nối 5G, camera nhiều nâng cấp...

Bảo Lâm