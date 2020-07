iPhone 12 Pro sẽ có RAM 6 GB

iPhone 12 được cho là sẽ nâng cấp mạnh về RAM, trong đó hai model "Pro" có dung lượng 6 GB, cao hơn mức 4 GB trên iPhone 11 Pro hiện tại.

"Chuyên gia tin đồn" @L0vetodream mới đây đã đăng tweet khá ẩn ý về dung lượng RAM của smartphone mới. Dù không đề cập chi tiết, 9to5mac cho rằng các thiết bị được đề cập có thể là iPhone 12, với hai bản "general" có RAM 4 GB, cùng hai bản "professional" với RAM 6 GB.

@L0vetodream nổi lên gần đây nhờ một số dự đoán chính xác về các thiết bị của Apple, gồm iPad Pro, bàn phím Magic Keyboard và hệ điều hành macOS Big Sur được thiết kế lại.

Thông tin về bộ nhớ RAM được cho là của iPhone do @L0vetodream đăng trên Twitter.

9to5mac cũng dự đoán, hai bản có RAM 4 GB là iPhone 12 (5,4 inch) và iPhone 12 Max (6,1 inch). Dung lượng RAM này tương đương bộ ba iPhone 11, 11 Pro và 11 Pro Max hiện tại. Trong khi đó, hai model có 6GB RAM sẽ là iPhone 12 Pro (6,1 inch) và 12 Pro Max (6,7 inch).

Theo Phonearena, việc nâng cấp dung lượng RAM cho iPhone là cần thiết, đặc biệt là tăng khả năng đa nhiệm cho máy. Trong quá khứ, smartphone của Apple không ít lần bị than phiền do có RAM ít hơn so với điện thoại Android.

Theo lịch trình, Apple sẽ ra bốn iPhone 12 mới trong năm nay, nhưng có thể muộn hơn so với mọi năm do ảnh hưởng của Covid-19 đến tiến độ nghiên cứu smartphone lẫn chuỗi cung ứng. Toàn bộ sẽ được trang bị màn hình OLED, chip A14 Bionic, kết nối 5G. Tuy nhiên, Apple có thể giảm hầu hết phụ kiện (sạc và tai nghe), chỉ đi kèm cáp Lightning.

Bảo Lâm