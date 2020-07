iPhone 12 sẽ nhỏ hơn iPhone 7

iPhone 12 được cho là nhỏ hơn đáng kể so với iPhone 7 dù kích thước màn hình lớn hơn 0,7 inch (5,4 inch so với 4,7 inch).

Theo ảnh mô hình (dummy) được chia sẻ bởi tài khoản iZac trên diễn đàn MacRumors, iPhone 12 phiên bản nhỏ nhất (5,4 inch) sẽ có kích thước nằm giữa iPhone SE 2016 và iPhone 7.

Cũng theo tài khoản này, iPhone 12 to hơn khoảng 6mm so với iPhone SE 2016 và nhỏ hơn khoảng 3mm so với iPhone 7. Thông số này khá tương đồng với các bản vẽ CAD rò rỉ trước đó. Độ chênh lệch giữa iPhone 12 và iPhone 7 là 2,8 mm.

Khi đặt chồng lên nhau, iZac cũng nhận thấy iPhone 12 mỏng hơn iPhone SE 2016, nhưng vẫn dày hơn iPhone 7. Ở phần đỉnh máy, iPhone 12 cũng nhỏ hơn khoảng 12,5mm so với iPhone 7.

"Khi cầm mô hình iPhone 12, tôi có cảm giác rằng nó cấn tay hơn một chút so với iPhone SE 2016 nhưng vẫn khá thoải mái. Với thiết kế cạnh hình vuông, việc cầm nắm cũng dễ kiểm soát hơn cạnh bo tròn của iPhone 7", iZac nhận xét.

Trước đó, có thông tin cho biết iPhone 12 sẽ nhỏ hơn iPhone SE 2020 - thiết bị có kích thước tương đương iPhone 7. Một số tin đồn gần đây cho thấy, phiên bản iPhone nhỏ nhất ra mắt năm nay sẽ có màn hình "tai thỏ" với tấm nền OLED 5,4 inch, chip A14 Bionic, kết nối 5G cùng mức giá từ 649 đến 749 USD.

iPhone 12 sẽ ra mắt cùng ba phiên bản khác là iPhone 12 Max, 12 Pro và 12 Pro Max. Theo lịch trình hàng năm, loạt iPhone 12 sẽ trình làng vào đầu tháng 9. Tuy nhiên, năm nay máy có thể ra mắt muộn do ảnh hưởng của Covid-19 đến tiến độ nghiên cứu smartphone lẫn chuỗi cung ứng.

