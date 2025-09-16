Apple phát hành iOS, iPadOS 26 với giao diện mới

iOS và iPadOS 26 đánh dấu sự thay đổi về cách đặt tên, giao diện Liquid Glass và nhiều tính năng mới cho người dùng iPhone, iPad.

Phiên bản chính thức của iOS 26 bắt đầu cho người dùng tải về sáng 16/9. Hệ điều hành hỗ trợ các thiết bị từ iPhone 11 về sau. Với iPad, các máy hỗ trợ iPadOS 18 đều được nâng cấp lên iPadOS 26, ngoại trừ iPad thế hệ 7. Với các thiết bị không được hỗ trợ, Apple cũng tung bản cập nhật iOS/iPadOS 18.7, 16.7.12 và 15.8.5 nhằm sửa lỗi cũng như cải thiện bảo mật cho các thiết bị không thể nâng cấp lên phiên bản 26.

Ngoài cách đặt tên theo năm, iOS 26 chứng kiến sự "lột xác" về giao diện trong hệ điều hành dành cho điện thoại của Apple, kể từ sau thiết kế Flat Design ra mắt trên iOS 7 năm 2013.

Bản cập nhật iOS 26 dung lượng 8,39 GB trên iPhone 16 Pro Max. Ảnh: Tuấn Hưng

Ngôn ngữ thiết kế mới mang tên Liquid Glass, mô phỏng hiệu ứng giọt nước trong các tương tác của người dùng. Theo giới thiệu của Apple, thiết kế này "làm cho các tương tác trên iOS trở nên lôi cuốn hơn, khúc xạ và phản chiếu nội dung trong thời gian thực", đồng thời giúp người dùng tập trung hơn vào nội dung trên màn hình. Trong bản cập nhật mới, hãng cho biết sẽ có một số thay đổi như các biểu tượng ứng dụng, hiệu ứng không gian 3D trong ảnh nền, hình minh họa album.

Một thay đổi lớn khác nằm ở camera, với giao diện được tinh giản. Người dùng có thể truy cập các chế độ chụp ảnh và quay video cũng như các chế độ khác bằng một thao tác vuốt, đồng thời có gợi ý làm sạch ống kính khi phát hiện hình nhòe, chụp ảnh bằng nút trên AirPods.

Giao diện của tính năng gọi điện cũng sẽ được thay đổi, hỗ trợ lọc danh sách các số lạ để tránh gọi làm phiền. Phần tin nhắn cũng cho phép lọc người nhắn, thêm nền vào giao diện nhắn tin, thêm tính năng bình chọn, chỉ báo nhập liệu, tương tự các ứng dụng nhắn tin OTT hiện nay.

Giao diện Liquid Glass mới trên iOS 26. Ảnh: Tuấn Hưng

Về tính năng, iOS 26 cũng bổ sung các tính năng hỗ trợ bảo vệ trẻ em, như yêu cầu liên lạc, cho phép trẻ gửi yêu cầu đến cha mẹ khi có các số điện thoại mới mà trẻ muốn được phép liên lạc, tính năng liên lạc an toàn. Ngoài ra, một số ứng dụng trong Bản đồ, Nhạc, Ví, cũng sẽ được nâng cấp theo hướng bổ sung tính năng mà người dùng thường xuyên sử dụng.

Theo giới thiệu của Apple, iOS 26 cũng sẽ có công cụ Xem trước, dành riêng cho việc xem và sửa tài liệu PDF, với các tính năng như Tự động điền, công cụ quét tài liệu và các tùy chọn xuất; Hiển thị thời gian sạc ước tính; Điều chỉnh thời gian báo thức lại, Ghi âm cục bộ trong cuộc gọi hội nghị.

Để cập nhật, người dùng có thể thực hiện ngay trên iPhone, bằng cách vào Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm. Trước khi cập nhật, nên tạo bản sao lưu cho thiết bị, cắm sạc hoặc sạc đầy pin, kết nối đến mạng wifi ổn định.