'Into The Night': Cuộc chiến sinh tồn trên máy bay

Các hành khách chứng kiến một kẻ cầm súng vào máy bay, nhưng không ngờ anh ta mang đến hy vọng sống còn cho họ.

Into The Night (Vào đêm đen) được chú ý khi ra mắt ngày 1/5, nhiều tuần nằm trong top 10 trên Netflix Việt Nam. Loạt phim của Bỉ - do Netflix sản xuất và phát hành - xoay quanh sự đấu tranh sinh tồn của con người trong một thảm họa toàn cầu.

Kịch bản lấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết giả tưởng The Old Axolotl của Jacek Dukaj. Câu chuyện bắt đầu tại sân bay thủ đô Brussels, khi sĩ quan NATO Terenzio (Stefano Cassetti đóng) mang súng đột nhập một chuyến bay, ra lệnh cho phi công điều khiển về phía Tây ngay lập tức. Phi cơ lên đường với 12 hành khách vì những người còn lại chưa hoàn tất thủ tục bay.

Số hành khách đó là những người may mắn sống sót khi một thảm họa ập đến. Vì một nguyên nhân bí hiểm, ánh nắng tiêu diệt toàn bộ sinh linh. Terenzio trước đó nghe lén được thông tin tận thế tại trụ sở NATO và quyết định cướp máy bay để tìm kiếm cơ hội sinh tồn. Anh cùng phi hành đoàn phải bay về phía Tây để tránh ánh mặt trời.

Mỗi tập phim được đặt theo tên một hành khách nổi bật, mở đầu bằng đoạn ngắn về họ trước chuyến bay định mệnh, qua đó giúp khán giả hiểu hơn về tính cách và lối hành xử. Với sáu tập, trung bình mỗi tập 30 phút, Into The Night dài tương đương một bộ phim chiếu rạp. Khán giả có thể xem series một mạch bởi tiết tấu của phim được đẩy nhanh từ đầu.

Stefano Cassetti trong vai Terenzio. Ảnh: Netflix.

Series gợi nhớ loạt phim truyền hình đình đám Lost (2004-2010) với nội dung về một nhóm người xuất thân, cá tính khác biệt cùng nghĩ cách đối phó một thảm họa. Trong khi Lost diễn ra trên một hòn đảo, bối cảnh của Into The Night hẹp hơn với phần lớn câu chuyện diễn ra trên máy bay. Điểm nhấn của series là cách xây dựng nhân vật đa dạng. Họ mang nhiều quốc tịch - từ Bỉ, Nga, Ba Lan, Italy đến Thổ Nhĩ Kỳ - và đến từ những nền văn hóa, tôn giáo khác nhau nên không tránh khỏi xung đột, tạo ra các tình tiết kịch tính. Tác phẩm đề ra câu hỏi: khi rơi vào cảnh tận thế, liệu con người có nên tiếp tục tuân thủ những luật lệ của nền văn minh hay sẵn sàng làm mọi thứ để duy trì mạng sống; liệu con người có thể hy sinh lợi ích cá nhân vì đại cục.

Sự lôi cuốn của tác phẩm còn đến từ dàn diễn viên thực lực của Bỉ và Pháp, dù không nổi tiểng tầm quốc tế. Những cuộc đối thoại, tranh cãi được thể hiện sinh động qua cách tung hứng của họ.

Tuy nhiên, Into the Night thiếu logic ở vài tình tiết. Ở tập đầu, các hành khách ở khoang đầu tỏ ra bình thản dù chứng kiến một người đàn ông cầm súng bước vào buồng lái. Thay vì chạy trốn khi còn cơ hội, họ vẫn ở yên trên máy bay tới khi cất cánh. Ở tập khác, nữ y tá có thể thực hiện thành công một ca phẫu thuật phức tạp, hay viên phi công chỉ có kinh nghiệm lái trực thăng lại có thể hạ cánh máy bay A320 nhờ chỉ dẫn trên Youtube.

Kinh phí Into The Night là bảy triệu euro, lý giải cho việc bối cảnh phim còn khá sơ sài, không lột tả được một thảm họa ở tầm cỡ toàn cầu. Trên Rotten Tomatoes, 76% khán giả đánh giá tác phẩm tích cực. Với cái kết mở ở tập sáu, loạt phim nhiều khả năng có mùa tiếp theo.

Thịnh Joey