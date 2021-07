Indonesia lo nguy cơ cạn oxy cho bệnh nhân Covid-19

Indonesia nhập oxy từ Singapore và kêu gọi giúp đỡ từ nhiều nước trong bối cảnh làn sóng Covid-19 đẩy hệ thống y tế đến bờ vực sụp đổ.

Thế giới đã ghi nhận 185.284.012 ca nhiễm nCoV và 4.007.031 ca tử vong, tăng lần lượt 357.885 và 6.385, trong khi 167.792.230 người đã bình phục, theo trang thống kê thời gian thực Worldometers.

Indonesia là vùng dịch lớn nhất Đông Nam Á với 2.345.018 ca nhiễm, tăng 31.189, trong đó 61.868 người chết, tăng 728.

Chính phủ Indonesia hôm qua cho biết đã nhập khẩu 10.000 máy tạo oxy từ Singapore, trong đó một số máy được chuyển bằng vận tải cơ C-130, đồng thời kêu gọi sự trợ giúp từ nhiều nước, bao gồm cả Trung Quốc.

Các bình oxy chuẩn bị được phân phối tại tỉnh Trung Java, Indonesia, hôm 6/7. Ảnh: AFP.

"Chúng tôi đã liên lạc với Singapore, Trung Quốc và nhiều nguồn khác. Chúng tôi cũng sẽ đặt mua oxy từ nhiều quốc gia nếu cảm thấy nguồn cung không đảm bảo", Bộ trưởng Điều phối Các vấn đề Hàng hải và Đầu tư Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan cho biết.

Bộ trưởng Pandjaitan cũng yêu cầu toàn bộ các hãng sản xuất oxy tại Indonesia chuyển nguồn hàng đến các bệnh viện đang quá tải vì bệnh nhân Covid-19, cảnh báo nước này có thể đối mặt với "kịch bản tồi tệ nhất" khi số ca nhiễm mỗi ngày vượt quá 50.000.

Hệ thống y tế Indonesia đang đối mặt nguy cơ vỡ trận khi các bệnh viện từ chối tiếp nhận bệnh nhân, buộc nhiều gia đình tìm mua các bình oxy để điều trị cho người bệnh tại nhà. Hơn 10 bệnh viện tại thành phố Surabaya lớn thứ hai nước này đã không còn chỗ trống.

"Hệ thống y tế đang bên bờ vực sụp đổ, bệnh viện quá tải, nguồn cung oxy cạn kiện, dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở Java và Bali không đủ sức đối phó sự gia tăng đột biến về số bệnh nhân nặng", tổ chức phi chính phủ Save the Children cho hay.

Quốc gia đông dân thứ tư thế giới đang đối đầu với một trong những đợt bùng phát Covid-19 tồi tệ nhất ở châu Á do biến thể Delta từ Ấn Độ lan rộng. Thống kê ca nhiễm và tử vong ở Indonesia được cho là thấp hơn nhiều so với thực tế do số lượng xét nghiệm quá thấp, cùng những biện pháp truy vết tiếp xúc không hiệu quả.

Indonesia dự kiến nhận vaccine do nước ngoài tài trợ để giúp đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng, trong bối cảnh nước này mới chỉ đạt 7,6% mục tiêu tiêm cho 181,5 triệu người đến tháng 1/2022.

Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, báo cáo 34.611.984 ca nhiễm và 621.516 ca tử vong do nCoV, tăng 7.050 ca nhiễm và 102 ca tử vong so với một ngày trước đó.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng Covid-19 chưa bị đánh bại hoàn toàn dù nước Mỹ đã đạt được tiến bộ lớn trong cuộc chiến chống dịch, đồng thời kêu gọi người dân thực hiện bổn phận để chấm dứt đại dịch.

Mỹ vẫn chưa đạt được mục tiêu mà Biden đề ra là 70% người trưởng thành tiêm ít nhất một mũi vaccine trước ngày 4/7. Con số đạt được là 67%, do một bộ phận người dân bài xích hoặc e ngại vaccine. Giới chức y tế lo ngại biến chủng Delta nguy hiểm hơn sẽ gây ra một làn sóng khác.

Ấn Độ là vùng dịch lớn thứ hai thế giới với 30.662.283 ca nhiễm và 404.219 ca tử vong, tăng so với hôm trước lần lượt 43.344 và 909 ca.

Sau khoảng thời gian đầy căng thẳng do làn sóng Covid-19 thứ hai, số ca nhiễm nCoV hàng ngày tại Ấn Độ đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, việc nhiều biện pháp hạn chế được gỡ bỏ làm dấy lên lo ngại về đợt bùng phát mới trong những tháng tới.

Chính phủ Ấn Độ đặt mục tiêu tiêm chủng Covid-19 cho toàn bộ 1,1 tỷ người trưởng thành tại đất nước trong năm nay. Tuy nhiên, do nguồn cung vaccine thiếu hụt, thủ tục hành chính phức tạp và tâm lý ngần ngại của người dân, tới nay mới chỉ có khoảng 5% dân số trưởng thành Ấn Đố được tiêm đầy đủ.

Hôm 21/6, chính phủ nỗ lực tạo cú hích cho chiến dịch tiêm chủng bằng cách tuyên bố miễn phí vaccine cho toàn bộ dân số trưởng thành, giúp số liều được tiêm hàng ngày tăng vọt lên 9 triệu. Tuy nhiên, tốc độ tiêm chủng lại đang chững lại, với trung bình chỉ hơn 4 triệu liều được tiêm mỗi ngày trong tuần qua.

Nga là vùng dịch lớn thứ năm thế giới với 5.658.672 ca nhiễm và 139.316 ca tử vong.

Tổng giám mục Hilarion Alfeyev, Chủ tịch Hội đồng ngoại vụ Tòa Thượng phụ Moskva, hôm 5/7 kêu gọi giáo dân đi tiêm chủng và chỉ trích người từ chối tiêm vaccine Covid-19 là "những kẻ tội đồ".

Nga đang phải vật lộn đối phó sự gia tăng ca nhiễm do biến chủng Delta và tỷ lệ tiêm chủng thấp vì người dân chần chừ tiêm vaccine. Điện Kremlin đặt mục tiêu tiêm vaccine Covid-19 đầy đủ cho 60% dân số Nga vào tháng 9, nhưng thừa nhận họ sẽ không thể đạt được mốc đó, dù đã có sẵn vaccine miễn phí từ đầu tháng 12/2020.

Chính phủ Nga bác bỏ khả năng phong tỏa toàn quốc để đối phó dịch bệnh. Tổng thống Vladimir Putin cũng kêu gọi người dân tiêm vaccine Covid-19 và "nghe lời giới chuyên gia" thay vì những lời đồn đại.

Vũ Anh (Theo Reuters)