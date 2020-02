Phim của Will Smith ba lần dẫn đầu phòng vé

"Bad Boys for Life" - phim có Will Smith đóng chính - giữ ngôi quán quân phòng vé ba tuần liên tiếp, thu 17,6 triệu USD cuối tuần qua ở Mỹ.

Trên toàn cầu, Bad Boys for Life hiện thu 290 triệu USD, trở thành cú hit nhẹ đầu năm. Trong tác phẩm mới, Will Smith và Martin Lawrence hóa thân hai cảnh sát xung đột trong quan điểm sống và lựa chọn ngã rẽ riêng. Họ sau đó phải tái hợp trong một vụ mới.

Trailer Bad Boys for Life Trailer phim "Bad Boys for Life". .

Bad Boys for Life tiếp tục "xưng vương" phòng vé một phần do các tác phẩm mới ra mắt tuần qua không hút khách. The Rhythm Section - phim hành động kinh phí 50 triệu USD, có minh tinh Blake Lively đóng chính - chỉ thu 2,8 triệu USD. Giới phê bình cũn chê tác phẩm với chỉ 32% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes.

Phim chiến tranh 1917 - kể về hai người lính trong Thế chiến thứ nhất - đứng thứ hai cuối tuần qua với 9,6 triệu USD. Như truyền thống của phòng vé Mỹ, các phim ứng viên Oscar thường có doanh thu khả quan trong các tuần quanh dịp trao giải. Tác phẩm do Sam Mendes đạo diễn đang được đánh giá cao ở nhiều hạng mục tại lễ Oscar vào ngày 9/2.

Dolittle có Robert Downey Jr. đóng chính về ba với 7,7 triệu USD. Tác phẩm phiêu lưu pha kỳ ảo là "bom xịt" đầu tiên năm nay, mới thu 126 triệu USD trong khi kinh phí đến 175 triệu USD. Dolittle cũng là một trong những phim bị đánh giá kém nhất gần đây của Robert Downey Jr., với chỉ 16% điểm tích cực trên Rotten Tomatoes.

Ân Nguyễn