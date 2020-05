Dàn sao 'Inception' sau 10 năm

"Nàng thơ điện ảnh Pháp" Marion Cotillard đóng vợ quá cố của Dom. Trong mơ, nhân vật này tượng trưng cho nỗi đau của anh về quá khứ, nhiều lần khiến Dom mất tập trung trong nhiệm vụ. Trước khi đóng Inception, Marion đã nổi danh nhờ giải Oscar nữ chính với phim La Vie En Rose. Sao nữ sinh năm 1975 được xem là một trong những minh tinh Pháp nổi bật nhất làng phim.

10 năm qua, Marion tiếp tục có những phim ghi dấu ấn như Rust and Bone, The Dark Knight Rises, Macbeth hay It's Only the End of the World. Cô cũng thường xuyên vào danh sách người đẹp toàn cầu do báo giới chọn, như danh hiệu "Gương mặt đẹp nhất năm 2013" của Independent. Mỹ nhân xuất hiện trong hơn 300 ảnh bìa tạp chí.

Cô kết hôn tài tử Guillaume Canet năm 2007, có hai con. Marion Cotillard bị đồn quan hệ với Brad Pitt khi đóng chung phim Allied (2016), khiến hôn nhân của anh và Angelina Jolie rạn nứt. Tuy nhiên, trên Instagram, sao nữ phủ nhận điều này và nói tôn trọng cả Pitt và Jolie. Ảnh: Warner Bros, Vogue.