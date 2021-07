IELTS 7.5 mới đỗ hai trường An ninh nhân dân

Học viện An ninh nhân dân và Đại học An ninh nhân dân đã tuyển những thí sinh đầu tiên có chứng chỉ tiếng Anh IELTS 7.5-8.0 hoặc tiếng Trung HSK bậc 6.

Học viện An ninh nhân dân (Hà Nội) thông báo có 24 thí sinh trúng tuyển bằng phương thức xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế với kết quả học tập THPT.

Với phương thức xét tuyển thẳng, có hai em trúng tuyển vào ngành Nghiệp vụ an ninh, 5 em ngành An toàn thông tin (2 em ở phía bắc, 3 em phía nam).

Ở phương thức xét tuyển kết hợp, số lượng thí sinh và tiêu chí trúng tuyển cụ thể như sau:

Tương tự Học viện An ninh nhân dân, Đại học An ninh nhân dân (TP HCM) đã thông báo số thí sinh và tiêu chí trúng tuyển theo phương thức xét tuyển thẳng và kết hợp. Theo đó, không thí sinh nào đăng ký dự tuyển bằng phương thức xét tuyển thẳng. Với xét tuyển kết hợp, có 2 nam và 4 nữ đã trúng tuyển nhờ có chứng chỉ IELTS 7.5 hoặc 8.0, cụ thể như sau:

Danh sách địa bàn theo các bảng thông báo trên:

Đối với Học viện An ninh nhân dân:

- Địa bàn 1 (các tỉnh miền núi phía Bắc), gồm: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La.

- Địa bàn 2 (các tỉnh, thành phố đồng bằng và trung du Bắc Bộ), gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Quảng Ninh.

Đối với Đại học An ninh nhân dân:

- Địa bàn 4 (các tỉnh, thành phố thuộc Nam Trung Bộ), gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận.

- Địa bàn 5 (các tỉnh Tây Nguyên), gồm: Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng.

- Địa bàn 6 (các tỉnh, thành phố thuộc Đông Nam Bộ), gồm: Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP HCM.

- Địa bàn 7 (các tỉnh, thành phố thuộc Tây Nam Bộ), gồm: Cần Thơ, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

- Địa bàn 8 (các đơn vị trực thuộc Bộ có địa bàn đóng quân ở phía Nam), gồm: A09, C01, C10, C11, K01, K02).

Năm 2021, 8 trường khối công an tuyển gần 2.100 chỉ tiêu, giảm khoảng 800 so với năm ngoái dù thêm một trường được tuyển sinh đại học chính quy. Trong đó, Học viện An ninh nhân dân được giao tuyển 450 chỉ tiêu, Đại học An ninh nhân dân 350.

Ngoài xét tuyển thẳng và xét tuyển kết hợp, các trường khối này còn xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp A00, A01, B00, C00, C03, D01, D04 kết hợp với kết quả học tập THPT.

