IEA: Nguồn cung dầu thế giới đang đứt gãy lớn nhất lịch sử

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), thế giới đang đối mặt với gián đoạn nguồn cung dầu lớn nhất từ trước đến nay vì xung đột Trung Đông.

Ngày 12/3, IEA cho biết các quốc gia Vùng Vịnh đã cắt giảm ít nhất 10 triệu thùng dầu mỗi ngày do xung đột. Con số này tương đương gần 10% nhu cầu dầu toàn cầu.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế cũng cảnh báo rằng, nếu hoạt động vận chuyển dầu không sớm được khôi phục, mức thiếu hụt nguồn cung này sẽ gia tăng. "Hoạt động khai thác dầu thượng nguồn mất vài tuần, thậm chí vài tháng để trở lại mức trước khủng hoảng", IEA nêu.

Đồng thời, tổ chức này hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm 2026 xuống 640.000 thùng mỗi ngày, thấp hơn khoảng 210.000 thùng so với trước đó.

Hôm qua, IEA thông báo các nước thành viên sẽ xả kỷ lục 400 triệu thùng dầu dự trữ để xoa dịu thị trường toàn cầu. Trong đó, riêng Mỹ xả 172 triệu thùng. Đây là đợt can thiệp lớn nhất trong lịch sử tổ chức này.

Chiến sự tại Trung Đông đã làm eo biển Hormuz gần như bị phong tỏa, khiến nguồn cung dầu toàn thế giới giảm khoảng 8 triệu thùng mỗi ngày. Hormuz đóng vai trò quan trọng bởi nằm giữa Oman và Iran, nối vịnh Ba Tư ở phía bắc, vịnh Oman ở phía nam và xa hơn là biển Arab.

Theo Kpler, năm ngoái hơn 14 triệu thùng dầu thô mỗi ngày chảy qua eo biển này, tương đương một phần ba tổng xuất khẩu nhiên liệu bằng đường biển của thế giới.

Còn theo các nhà phân tích tại Rapidan Energy, nguồn cung dầu thế giới bị đứt gãy khoảng 20% vì tàu không thể di chuyển qua Hormuz. Cách đây vài ngày, Rapidan Energy cũng đánh giá xung đột Trung Đông đẩy thế giới vào tình trạng đứt nguồn cung dầu kỷ lục.

Theo hãng tư vấn năng lượng này, trước đây họ ghi nhận sự gián đoạn nguồn cung dầu lớn nhất trong cuộc Khủng hoảng Suez năm 1956 khi Anh, Pháp, Israel tấn công bán đảo Sinai của Ai Cập. Thời điểm đó, khoảng 10% nguồn cung "vàng đen" toàn cầu bị đứt gãy.

Điểm khác biệt lần này so với các cuộc khủng hoảng trước, theo các nhà phân tích tại Rapidan Energy, là thế giới gần như không còn công suất dự phòng để bù đắp. Arab Saudi và UAE nắm phần lớn công suất dự phòng, nhưng nguồn cung của hai nước này hiện cũng gián đoạn do eo biển Hormuz bị phong tỏa.

Bất chấp thông tin IEA xử kho dự trữ kỷ lục để hạ nhiệt trường, giá dầu sáng 12/3 vẫn tăng 9%. Dầu Brent lên hơn 100 USD mỗi thùng, trong khi WTI khoảng 95 USD, tương đương mức tăng 9% so với hôm qua. Chốt phiên giá dầu Brent giảm về 96,24 USD, còn WTI là 91,05 USD. Nhìn chung, các nhà đầu tư vẫn lo ngại động thái từ IEA không đủ để bù đắp sự thiếu hụt nguồn cung hiện tại.

Tú Anh (theo Reuters)