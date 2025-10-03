Hyundai và Kia đạt doanh số kỷ lục ở Mỹ

Cả hai thương hiệu Hàn Quốc đều đạt mức doanh số cao nhất tháng vào tháng 9, với hai mẫu xe bán chạy nhất là Tucson và Sportage.

Doanh số của Hyundai đạt mức cao kỷ lục tại Mỹ trong tháng 9, một phần nhờ vào sự gia tăng đáng kể nhu cầu đối với xe điện và một số mẫu SUV và sedan. Mặc dù khoản hỗ trợ xe điện liên bang đã bị xóa bỏ vào cuối tháng 9, nhà sản xuất ôtô Hàn Quốc dường như tự tin có thể duy trì đà tăng trưởng này trong suốt phần còn lại của năm và sang 2026.

Trong tháng 9, Hyundai bán được tổng cộng 71.003 xe tại thị trường Mỹ, tăng 14% so với con số 62.491 xe cùng kỳ 204024. Ngoài ra, doanh số quý III của hãng tăng 11% lên 678.349 xe so với 610.494 xe được bán ra trong ba quý đầu năm 2024.

Hyundai Tucson 2025 tại Mỹ. Ảnh: Hyundai

Một số mẫu xe góp phần vào sự gia tăng nhu cầu này. Xe điện Ioniq 5 nổi bật với doanh số tăng vọt 152%, từ 3.336 xe lên 8.408 xe. Trong khi nhiều nhà sản xuất ôtô chứng kiến sự gia tăng doanh số xe điện trước khi khoản tín dụng thuế liên bang hết hạn, Hyundai đã nhanh chóng hành động để giảm thiểu tác động.

Hãng hiện cung cấp ưu đãi tiền mặt 7.500 USD cho các mẫu xe đời 2025, cùng mức giảm giá lên tới 9.800 USD cho Ioniq 5 2026. Hiện doanh số Ioniq 5 đã tăng 36%, từ 30.318 chiếc lên 41.091 chiếc.

Doanh số của Ioniq 6 cũng tăng 36%, với 814 xe được bán trong tháng 9 và 9.132 xe bán ra trong năm nay. Mẫu Ioniq 9 ba hàng ghế bán được 4.177 xe.

Nhu cầu đối với mẫu xe nhỏ Venue cũng tăng vọt 77% trong tháng trước, với 2.836 chiếc đã tìm được chủ mới trên toàn quốc. Doanh số của Santa Fe tăng 28% lên 10.114 chiếc. Trong tháng 9, doanh số của Elantra tăng 23%.

Có một số trường hợp ngoại lệ trong một năm rất thành công của Hyundai. Ví dụ, doanh số của Sonata từ đầu năm đến nay giảm 5% xuống còn 45.914 xe, Santa Cruz giảm 18% xuống còn 20.633 xe và Kona giảm 11% xuống còn 57.278 xe.

Trong khi đó, Kia, thương hiệu con thuộc Hyundai, cũng lập kỷ lục doanh số tại Mỹ vào tháng 9. Hãng bán được 65.507 xe, tăng 11,2% so với cùng kỳ 2024. Kết quả kinh doanh của Kia trong 9% trong quý III và tăng cùng mức trong 9 tháng đầu năm, đạt 636.148 xe.

Mẫu xe bán chạy nhất của Kia là Sportage, với 134.102 xe bán ra trong năm nay, tăng 13%. Một mẫu SUV khác cũng có doanh số ấn tượng là Telluride, đạt 92.498 xe, tăng 13%.

Sportage là xe bán chạy nhất của Kia ở Mỹ trong tháng 9. Ảnh: Kia

Nhưng điều ấn tượng hơn lại nằm ở sedan K5 sedan và minivan Carnival. Hai mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong kiểu cũ tưởng chừng đã bị quên lãng lại đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Doanh số của Carnival tăng 48%, và doanh số của K5 tăng vọt 85%. Cả hai đang gặt hái thành quả xứng đáng từ những đợt nâng cấp.

Doanh số các mẫu xe điện hóa Kia cũng tăng 26%. Tuy nhiên, cần tránh nhầm lẫn giữa xe điện hóa và xe điện. Xe hybrid của Kia có thể đang làm mưa làm gió, trong khi hầu hết xe điện của hãng thì không.

Doanh số của EV9 tăng gần 50% lên 3.094 chiếc vào tháng 9, và doanh số của EV6 tăng hơn 30% lên 2.116 xe.

Tuy nhiên, khi xem xét số liệu thống kê từ đầu năm đến nay, có thể thấy doanh số của EV9 giảm từ gần 16.000 chiếc vào cùng kỳ 2024 xuống còn 12.448 chiếc vào năm 2025, và nhu cầu đối với EV6 cũng giảm, khi từ 15.985 xe xuống còn 11.077 xe.

Hyundai Mỹ nhấn mạnh rằng trọng tâm chiến lược của hãng là mở rộng thị phần tại Mỹ bằng cách thúc đẩy sản xuất và nỗ lực bán hàng tại địa phương, đảm bảo giá cả cạnh tranh và nâng cao giá trị cho các loại xe thân thiện với môi trường.

Mỹ Anh (theo Carscoops, Korean Car Blog)