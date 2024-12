Hyundai Tucson 1.6 Turbo 'vừa miếng' trong tầm giá một tỷ đồng

Mẫu crossover cỡ C bản cao nhất của thương hiệu Hàn Quốc trung hòa giữa đường đô thị và địa hình, trang bị nhiều tiện ích và tính năng an toàn.

Tucson 2024 là bản nâng cấp giữa chu kỳ, tinh chỉnh thiết kế ngoại thất, tập ở phần mặt ca-lăng. Lưới tản nhiệt mới với các mắt lưới thưa hơn. Cụm đèn LED ban ngày tích hợp ở lưới tản nhiệt lược bớt, giảm từ 5 xuống còn 4 mắt. Cản trước cứng cáp hơn bản cũ và bộ vành tạo hình mới thể thao hơn. Cách tạo hình và phối màu trên Tucson trở nên mềm mại hơn so với trước.

Hyundai Tucson 2024 bản 1.6 Turbo lăn bánh tại Quảng Bình. Ảnh: Lương Dũng

Điểm nhấn thiết kế Tucson 2024 tập trung ở nội thất. Hãng xe Hàn Quốc áp dụng phong cách thiết kế tương tự đàn anh Santa Fe thế hệ mới. Cặp màn hình 12,3 inch nối liền. Táp-lô bố trí thêm khu vực chứa đồ phía trước ghế phụ. Hãng trang trí thêm chi tiết bọc vải và mạ crôm nối khe gió điều hòa. Ở dưới, Hyundai bố trí cụm điều khiển điều hòa gồm cả cảm ứng lẫn núm xoay.

Vô-lăng tạo hình 3 chấu mới và loại bỏ logo Hyundai ở trung tâm, giống trên mẫu xe điện Ioniq 5 hay Santa Fe. Cần số mới đưa lên sau vô-lăng, thay cho kiểu truyền thống ở bệ điều khiển trung tâm. Tuy nhiên, cách bố trí chưa đạt độ thuận tiện khi sử dụng và cần một thời gian sử dụng để làm quen. Kiểu cần số mới này chỉ có trên các bản cao.

Khu vực bệ điều khiển trung tâm thiết kế lại kiểu phân tầng, thực dụng hơn. Cách bố trí này giúp tăng tiện ích các đồ vật cá nhân, khay sạc điện thoại không dây, hộc để cốc. Đặc biệt, dàn nút bấm lựa chọn các chế độ như khóa vi sai trung tâm, cần gạt lựa chọn chế độ lái và một vài tính năng thường xuyên sử dụng khác như camera 360.

Các tiện ích khác hướng đến người dùng như hàng ghế trước chỉnh điện nhiều hướng, tích hợp sưởi và làm mát. Ghế lái thêm nhớ vị trí. Vô-lăng có sưởi và lẫy chuyển số phía sau. Đặc biệt, ghế phụ thêm nút bấm chỉnh ghế ở bên tựa lưng, thuận tiện cho người lái và cả hành khách phía sau. Hai cổng sạc USB-C cho ghế sau.

Tucson 2024 bản 1.5 Turbo trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian HTRAC với khóa vi sai trung tâm. Ảnh: HTC

Tucson phiên bản mới trang bị đầy đủ các tính năng an toàn, từ chủ động cho đến bị động. Ngoại trừ bản tiêu chuẩn, còn các bản khác của Tucson 2024 đều có gói Hyundai SmartSense. Các tính năng như như cảnh báo va chạm trước FCA, cảnh báo và hỗ trợ giữ làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, đèn pha thích ứng, điều khiển hành trình thích ứng, cảnh báo mở cửa, cảnh báo mất tập trung, cảnh báo điểm mù. Tất cả các bản của Tucson 2024 đều có 6 túi khí, cảnh báo áp suất lốp.

Với những người từng lái hay sử dụng Tucson phiên cũ sẽ nhận thấy sự khác biệt rõ rệt của hệ thống treo trên Tucson mới, đầm và chắc hơn nhờ cải tiến khung gầm.

Tucson phát triển theo thiên hướng ưu tiên đi phố, tuy nhiên ở bản 1.6 Turbo mới, hãng xe Hàn Quốc bổ sung tính năng khóa vi sai trung tâm giúp cân bằng giữa đi phố và đường địa hình như đá dăm, cát sỏi, đường đèo dốc, và đường cao tốc.

Hệ truyền động trên Tucson 1.6 Turbo là máy xăng Smartstream 1.6 T-GDi công suất 177 mã lực tại 5.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 265 Nm tại 1.500-4.500 vòng/phút. Xe sử dụng hộp số 7 cấp ly hợp kép 7 DCT và dẫn động 4 bánh toàn thời gian HTRAC với khóa vi sai trung tâm. Giống như những mẫu xe cùng phân khúc, Tucson trang bị treo trước là McPherson và treo sau liên kết đa điểm.

Nhờ tinh chỉnh hệ thống treo nên cảm giác lái của Tucson mới được cải thiện. Nếu so với xe cùng phân khúc như CR-V thì Tucson còn khoảng cách khá xa để đạt được sự chính xác, linh hoạt như vô-lăng của đối thủ. Tuy nhiên, so với những đối thủ còn lại thì Tucson ổn định hơn. Trong khi đó, khả năng cách âm của Tucson nhỉnh hơn CR-V.

Điểm nhấn khác của Tucson là trang bị hộp số ly hợp kép, cho cảm giác sang số nam tính, mạnh mẽ hơn hộp số CVT. Nhược điểm của hộp số ly hợp kép DCT là không tối ưu khi đi đường đèo vì sang số nhanh. Ngược lại, di chuyển đường cao tốc thì DCT phát huy sở trường của mình, tối ưu sức mạnh.

Gói an toàn chủ động Hyundai SmartSense phát huy tốt khi di chuyển trên cao tốc La Sơn - Túy Loan, từ Quảng Trị đi Huế. Đặc biệt, vô-lăng Tucson không còn nhẹ như thế hệ trước mà đầm chắc và mượt hơn. Đi qua những đường gờ giảm tốc, hệ thống treo của mẫu gầm cao cỡ C nhà Hyundai gần như nuốt trọn, êm ái và cứng cáp hơn. Một nhược điểm trên những mẫu xe Hàn nói chung là chân phanh còn hơi nhẹ. Máy gào khi đạp nhấn ga tăng tốc để vượt xe khác, một phần do động cơ chỉ 1.6 công suất gần 180 mã lực. Nhưng động cơ dung tích nhỏ lại lợi thế về khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Theo công bố của nhà sản xuất, Tucson 2024 tiêu thụ 7,5 lít/100 km đường hỗn hợp, 9,39 lít/100 km trong đô thị và 6,41 lít/100 km ngoài đô thị. Đối thủ Honda CR-V bản L AWD tiêu thụ 7,8 lít/100 km đường hỗn hợp, 9,8 lít/100 km trong đô thị và 6,7 lít/100 km ngoài đô thị.

Hyundai Tucson 1.6 Turbo trong hành trình trải nghiệm. Ảnh: HTC

Bản cao cấp nhất Tucson 1.6 Turbo giá 979 triệu đồng. Đối thủ Honda CR-V L AWD giá 1,25 tỷ đồng. Cả hai cùng lắp ráp tại Việt Nam.

Doanh số của Tucson xếp hạng tư trên 6 mẫu xe trong phân khúc. Ba vị trí dẫn đầu Mazda CX-5, Ford Territory, Honda CR-V, dựa trên báo cáo bán hàng năm 2024 của VAMA (Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam).

Lương Dũng