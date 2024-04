Hyundai Stargazer X ra mắt, giá cao nhất 599 triệu đồng

Stargazer đời 2024 có giá khởi điểm 489 triệu đồng, rẻ nhất phân khúc, hai bản mới với hậu tố X mang phong cách SUV.

Sau phiên bản đầu tiên không đạt kỳ vọng doanh số, Hyundai Thành Công đặt niềm tin vào Hyundai Stargazer 2024 với thứ vũ khí quen thuộc: giá rẻ nhất phân khúc. Bảng giá Stargazer 2024:

Phiên bản Giá Thay đổi Tiêu chuẩn 489 -86 X 559 mới X cao cấp 599

Đơn vị: triệu đồng

Hyundai Stargazer 2024 chỉ giữ lại bản tiêu chuẩn (mẫu cũ) với giá bán hạ hơn 80 triệu đồng so với trước. Hai bản Stargazer X lần đầu được giới thiệu. Tất cả đều nhập khẩu Indonesia.

Bản tiêu chuẩn của Stargazer trang bị những tính năng cơ bản như đèn halogen, vô-lăng và ghế bọc nỉ, điều hòa chỉnh cơ. Xe không có màn hình giải trí, công nghệ an toàn chỉ được hỗ trợ bởi cảm biến lùi, phân phối lực phanh điện tử, ABS, không có cân bằng điện tử. Giá bán 489 triệu đồng của Stargazer 2024 rẻ nhất phân khúc. Vì vậy mẫu xe này được hướng đến nhóm khách hàng thực dụng, chủ yếu kinh doanh dịch vụ.

Stargazer X lần đầu ra mắt Việt Nam sau khi bán ở các nước Đông Nam Á. Giống như cách xây dựng của các hãng đối thủ, biến thể X của Stargazer được phát triển dựa trên bản tiêu chuẩn nhưng theo hướng việt dã, thể thao hơn ở ngoại thất. Ví dụ, ngoài Avanza, Toyota còn có Veloz phong cách mạnh mẽ hơn. Hay Mitsubishi ngoài Xpander còn có biến thể lai SUV mang tên Xpander Cross.

So với bản thường, Hyundai Stagazer X có khoảng sáng gầm cao hơn (200 mm so với 185 mm), la-zăng 17 inch (so với 16 inch bản tiêu chuẩn). Kích thước dài, rộng, cao của bản X lớn hơn đôi chút bản thường, trục cơ sở vẫn 2.780 mm. Thiết kế mặt ca-lăng bản X được tinh chỉnh, nắp ca-pô thêm các đường dập nổi mạnh mẽ. Bản X còn có ốp bánh xe, tay nắm cửa mạ crôm, đèn pha LED.

Trên hai bản Stargazer X, Hyundai trang bị tính năng sạc không dây tương tự Toyota Veloz. Riêng kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây đầu tiên của phân khúc. Bản cao nhất lắp dàn âm thanh 8 loa Bose.

Giống như nhiều đối thủ trong phân khúc như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz, bản X cũng có phanh tay điện tử, giữ phanh tự động, một nâng cấp mới so với bản thường cũ. Bản X cao cấp sở hữu thêm các công nghệ an toàn thuộc gói ADAS như cảnh báo va chạm phía trước, phanh hỗ trợ va chạm phía trước/sau, hỗ trợ phanh tránh va chạm điểm mù, hỗ trợ giữ làn, kiểm soát hành trình...

Xét về trang bị và tiện nghi, hai bản Stargazer X tương đương với các bản cao cấp của những mẫu xe bán chạy hàng đầu phân khúc như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz. Tuy nhiên, giá bán chưa tới 600 triệu đồng của Stargazer X là một lợi thế lớn, bởi các mẫu như Veloz Top, Xpander Cross có giá lần lượt 660 triệu và 689 triệu đồng.

Tất cả các phiên bản Hyundai Stargazer 2024 đều trang bị động cơ 1.5 giống bản cũ. Động cơ cho công suất 115 mã lực tại vòng tua máy 6.300 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.500 vòng/phút. Hộp số CVT. Hệ thống treo vẫn là loại MacPherson phía trước và thanh cân bằng phía sau.

Stargazer ở phiên bản đầu tiên ra mắt Việt Nam với giá ngang ngửa các đối thủ. Hiệu ứng mới đầu tiên qua đi, sau đó các đại lý thường xuyên giảm giá hàng chục đến hàng trăm triệu để đẩy hàng. Sức hút của một Xpander quá lớn trong phân khúc và nhanh cập nhật trang bị, cùng hai mẫu xe Toyota (Avanza và Veloz) có lợi thế về mặt thương hiệu, khiến Stargazer khó khăn tìm chỗ đứng. Một lý do lớn khiến Stargazer bán kém hơn các đối thủ là thiết kế quá cá tính, không hợp mặt số đông khách hàng.

Sự góp mặt của Stargazer X cùng với giá bán thấp hàng đầu phân khúc là cơ sở để Hyundai Thành Công hy vọng vào một sự lột xác về doanh số cho mẫu MPV nhập khẩu. Giá bán 489-599 triệu đồng của Stargazer cũng có thể khơi mào cho cuộc chiến giá mới ở phân khúc đang được khách hàng mua nhiều xe hàng đầu thị trường.

Thành Nhạn