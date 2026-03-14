Hyundai Stargazer - MPV giá rẻ nhất Việt Nam sắp có bản mới

Bản nâng cấp của Hyundai Stargazer đang được các đại lý nhận cọc, thời gian ra mắt dự kiến khoảng cuối tháng 3.

Theo các đại lý, Stargazer tiếp tục nhập khẩu Indonesia như thế hệ hiện hành đang bán ở Việt Nam. Số lượng các phiên bản vẫn vậy (3), gồm tiêu chuẩn, X và X cao cấp.

Các nhân viên tư vấn bán hàng nói rằng bản tiêu chuẩn của Hyundai Stargazer 2026 nhiều khả năng vẫn giữ nguyên phom cũ. Trong khi hai bản X được nâng cấp đáng kể về nội, ngoại thất.

Stargazer 2026 ra mắt lần đầu hồi giữa 2025 ở Indonesia, nơi lắp ráp mẫu này và xuất sang Việt Nam. Thay đổi lớn nhất của Stargazer mới so với đời trước là phần đầu xe khi sở hữu nắp ca-pô dài hơn và hai đường gân dập nổi. Đèn định vị LED có kiểu dáng mới, nối liền hai bên tạo thành hình chữ H.

Cụm đèn pha trên Stargazer mới nằm phía trên đèn ban ngày, loại bỏ kiểu tách biệt trên, dưới như bản cũ. Lưới tản nhiệt mở rộng đáng kể, kết hợp với ba-đờ-sốc to bản hơn. Cản sau thiết kế lại, tích hợp biển số, thay thế cho thiết kế cũ gắn trên cửa hậu. Đèn hậu LED mỏng hơn trước.

Khoang lái của Stargazer tinh chỉnh lại bảng táp-lô, màn hình giải trí nối liền với đồng hồ tốc độ. Hãng loại bỏ cần số truyền thống ở yên ngựa, đưa lên gần vô-lăng và dạng điện tử. Mẫu MPV của hãng Hàn vẫn đi kèm hai tùy chọn là 6 và 7 chỗ.

Ngoài thay đổi về hình ảnh, các thông số kỹ thuật của Stargazer vẫn giữ nguyên. Cả hai mẫu xe tiếp tục sử dụng động cơ xăng 1,5 lít, 4 xi-lanh hút khí tự nhiên, sản sinh công suất 113 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh trước thông qua hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số CVT.

Các đại lý Hyundai nói chưa có thông số kỹ thuật chi tiết của Stargazer 2026 sắp bán ở Việt Nam. Các bản hiện hành giá 489-599 triệu đồng.

Stargazer hiện là mẫu MPV giá rẻ nhất Việt Nam. Doanh số của mẫu xe Hyundai thuộc nhóm bán chậm nhất dù sở hữu ưu điểm về giá bán dễ tiếp cận. Nguyên nhân là sức mạnh áp đảo của bộ đôi xe Nhật, gồm Mitsubishi Xpander và Toyota Veloz. Đồng thời, thiết kế của xe cũng tạo nên nhiều tranh cãi trái chiều, không được lòng số đông như nhiều đối thủ.

Năm 2025, Hyundai Stargzer 3.313 xe, đứng thứ 5 phân khúc (7 mẫu) về doanh số. Dẫn đầu là Xpander với lượng bán hơn 19.800 xe.

Phạm Trung