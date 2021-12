Hyundai Santa Fe vững ngôi vương phân khúc D, E

Doanh số ôtô tháng 11 của Santa Fe áp đảo phân khúc, các mầu xe còn lại thay nhau đổi vị trí so với tháng trước.

Sau loạt biến động từ tháng 1-7, doanh số của Hyundai Santa Fe tăng dần từ tháng 8 đến nay. Mẫu SUV cỡ D của Hyundai bán 1.407 chiếc, tăng 9,17% so với tháng 10. Mẫu SUV cỡ E, VinFast Lux SA2.0 giành lại vị trí thứ hai trước Fortuner với doanh số 919 xe, nhiều hơn 38 xe so với mẫu xe cỡ D nhà Toyota. So với tháng 10, doanh số Lux SA2.0 tăng 38,5%.

Fortuner tụt xuống thứ ba với 881 chiếc bán ra trong tháng 11. Ford Everest duy trì vị trí thứ 4 với doanh số 790 xe. Sorento vượt Mazda CX-8 để leo lên vị trí thứ 5. Doanh số của Sorento là 420 chiếc, CX-8 là 315 xe.

Hai vị trí cuối phân khúc thuộc về Pajero Sport và mu-X, doanh số bán trong tháng 11 lần lượt 135 xe và 16 xe.

Tính lũy kế 11 tháng, Santa Fe cũng đứng đầu phân khúc với 10.082 xe, thị phần lấn lướt các đối thủ, trong khi cùng kỳ 2020 bán 9.462 chiếc. Lux SA2.0 xếp thứ hai với 4.572 chiếc. Các vị trí tiếp theo có doanh số giảm dần đều. Fortuner 5.050 xe, Everest 4.810 xe, Sorento 4.241 xe, CX-8 là 3.069 xe. Pajero Sport và mu-X là hai mẫu "khóa sổ".

So với năm ngoái, chỉ có Santa Fe và Sorento tăng trưởng so với cùng kỳ. Đây đều là hai mẫu xe không có doanh số đầy đủ trong năm 2020 vì bán không trọn năm. Trong khi các mẫu xe còn lại đều giảm ít nhiều. Ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến cả thị trường xe điêu đứng, phân khúc crossover/SUV cỡ D, E cũng không phải ngoại lệ.

Tháng 12, thị trường được kỳ vọng sẽ khởi sắc trở lại khi chính thức áp dụng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cho xe lắp ráp trong nước. Những cái tên ra đời tại nhà máy ở Việt Nam như Lux SA2.0, Fortuner, Santa Fe, Sorento sẽ hưởng lợi.

Lương Dũng