Người Việt sắm ôtô nhiều nhất từ đầu 2021

Trong tháng 11, thị trường Việt tiêu thụ gần 46.500 ôtô, là tháng cao nhất kể từ đầu năm.

Cụ thể, có 46.472 xe bán ra trong tháng vừa rồi, tăng 18% so với tháng 10, thời điểm sức mua gần gấp đôi tháng 9. Trong đó, Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) bán 36.454 xe, tăng 34% so với tháng 10 và là lần tăng trưởng thứ ba liên tiếp sau điểm đáy của thị trường hồi tháng 9. Trong khi đó, hãng lắp ráp và phân phối thương hiệu Hyundai, TC Motor bán ra 7.529 xe tháng vừa qua, giảm 15%. Còn VinFast có 2.489 xe đến tay khách hàng, tăng 12% so với tháng trước đó.

Cộng dồn từ đầu đầu 2021, doanh số các hãng thuộc VAMA đạt 233.676 xe, giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Còn TC Motor bán 60.711 xe, giảm 11%. VinFast đạt lượng 32.676 xe.

Sức mua ôtô của người dân tăng về cuối năm nhờ các chương trình ưu đãi giá được duy trì, cũng như chính sách giảm lệ phí trước bạ 50% áp dụng từ tháng 12 cho xe lắp ráp, kéo dài đến hết tháng 5/2022 (Nghị định 103). Đây là cú hích lớn nhất khiến thị trường sôi động, lượng khách đến showroom tham khảo xe tăng đột biến.

Theo các chuyên gia trong ngành, Nghị định 103 sẽ tiếp tục tác động lên thị trường trong tháng còn lại của 2021. Các hãng xe có sản phẩm lắp ráp vì thế sẽ được hưởng lợi lớn. Những hãng bán xe nhập khẩu, ngược lại, tăng cường khuyến mãi để tăng sức cạnh tranh.

Phạm Trung