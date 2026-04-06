Hyundai giảm giá hàng loạt xe, nhiều nhất 220 triệu đồng

Hãng xe Hàn Quốc tung chương trình khuyến mãi giảm giá bán trong tháng 4, đặc biệt giảm mạnh cho xe sản xuất 2025.

Theo đó, từ 1-30/4, Hyundai giảm giá 50-220 triệu đồng cho loạt xe và gia hạn bảo hành lên 8 năm hoặc 120.000 km (tùy điều kiện nào đến trước) một số dòng xe. Hiện các dòng xe của Hyundai đang bảo hành 5 năm hoặc 100.000 km tùy điều kiện đến trước.

Santa Fe là xe có mức giảm cao nhất tới 220 triệu đồng, áp dụng theo từng phiên bản và năm sản xuất 2025. Mẫu xe gầm cao cỡ D của Hyundai bán 5 phiên bản tại Việt Nam, giá 1,069-1,369 tỷ đồng. Ví dụ: nếu khách hàng mua bản thấp nhất giá 1,069 tỷ đồng, sau khi áp dụng khuyến mãi giá chỉ còn 849 triệu đồng - mức giá này tương đương với mẫu xe gầm cao cỡ C như Mazda CX-5 (749-979 triệu đồng).

Sau Santa Fe, Palisade có mức giảm giá nhiều thứ hai với 200 triệu đồng. Dòng SUV cỡ E Palisade bán 4 phiên bản, giá 1,469-1,589 tỷ đồng.

Santa Fe giảm giá 220 triệu đồng cho xe sản xuất năm 2025. Ảnh: Hyundai

Phiên bản mới của Stargazer vừa ra mắt trong tháng 3 nhưng mẫu MPV của Hyundai giảm giá tới 107 triệu đồng - mức giảm giá nhiều thứ ba của hãng xe Hàn Quốc. Stargazer bán hai phiên bản, giá 569-615 triệu đồng. Giá sau khuyến mại của Stargazer trong tháng 4 chỉ còn 462-508 triệu đồng. Trong phân khúc MPV phổ thông tại Việt Nam, Mitsubishi Xpander được ưa chuộng nhất. Mẫu MPV của hãng xe Nhật Bản có khoảng giá 560-699 triệu đồng.

Dưới đây là mức khuyến mãi cao nhất cho các dòng xe sản xuất 2025. Với xe 2026, mức giảm sẽ thấp hơn, hãng không công bố chi tiết.

Xe Khuyến mãi ( triệu đồng) Khuyến mãi khác Grand i10 51 Gia hạn bảo hành 8 năm Accent 69 Gia hạn bảo hành 8 năm Stargazer 107 Gia hạn bảo hành 8 năm Santa Fe 220 Gia hạn bảo hành 8 năm Palisade 200 Không Creta 50 Không Tucson 58 Không

Bốn dòng xe Creta, Grand i10, Tucson, Accent có mức giảm 50-69 triệu đồng. Giảm giá ít nhất với 50 triệu đồng áp dụng cho Creta. Grand i10 giảm 51 triệu đồng, Tucson giảm 58 triệu đồng và Accent giảm 69 triệu đồng.

Ngoài giảm giá bán, Hyundai còn gia hạn thời gian bảo hành lên 8 năm hoặc 120.000 km (tùy điều kiện nào đến trước) cho bốn mẫu xe: Grand i10, Accent, Stargazer và Santa Fe.

Tháng 4 là thời điểm gắn liền với kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 và mở đầu cho mùa hè, nhu cầu di chuyển cá nhân và gia đình tăng cao.

Không chỉ Hyundai, hãng xe Nhật Bản Mitsubishi cũng giảm giá bán và tặng phiếu nhiên liệu hay phụ kiện cho một vài mẫu xe, giá trị từ 1,5-75 triệu đồng.

Lương Dũng