Hyundai EO - xe điện gầm cao mới lộ diện

Mẫu xe gầm cao chạy điện EO là sản phẩm phát triển từ nguyên mẫu Elexio, hai phiên bản, phạm vi hoạt động khoảng 700 km.

Hãng xe Hàn Quốc Hyundai hợp tác với BAIC thành liên doanh Beijing Hyundai tại thị trường Trung Quốc. Liên doanh công bố sẽ ra mắt một mẫu xe gầm cao thuần điện gọi là EO, dự kiến trình làng trong tháng 9. Mẫu SUV mới trước đây gọi là Elexio. EO là sản phẩm khởi đầu cho "năm năng lượng mới" của liên doanh Beijing Hyundai.

Nguyên mẫu Elexio phát triển thành Beijing Hyundai EO. Ảnh: BeijingHyundai

Beijing Hyundai lên kế hoạch và đặt mục tiêu giới thiệu ba mẫu xe điện trong ba năm tới, với mức giá dao động 14.000-42.000 USD.

Thiết kế của EO nổi bật với đèn chạy ban ngày lấy cảm hứng từ ý tưởng về những viên pha lê và kết hợp với số 8 vào hình dạng của đèn. Xe có chiều dài x rộng x cao lần lượt 4.615 x 1.875 x 1.675 (mm). Ở hai bên, EO có phần nhô ra phía trước được rút ngắn và chiều dài cơ sở kéo dài lên thành 2.750 mm so với Elexio. Xe sử dụng vành 20 inch.

Theo hồ đăng ký, EO có cả dẫn động cầu trước FWD và dẫn động bốn bánh AWD. Bản FWD lắp môtơ điện công suất 214 mã lực, trong khi bản AWD bổ sung thêm môtơ điện công suất 97 mã lực, tạo ra công suất tổng 312 mã lực. Cả hai đều có tốc độ tối đa 185 km/h. Xe sử dụng pin LFP do FinDreams, một công ty con của BYD cung cấp với phạm vi hoạt động khoảng 700 km. Tân binh EO trang bị khả năng hỗ trợ lái tự động "Haomo.ai" cấp độ L2+.

Liên doanh Beijing Hyundai chưa có mẫu xe điện nào cho chị trường Trung Quốc, sự có mặt của EO sẽ lấp đầy khoảng trống này. Theo nhận định của CarNewsChina, xe điện EO khó nổi bật trên thị trường xe năng lượng mới đầy cạnh tranh ở Trung Quốc.

