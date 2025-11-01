HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông dự kiến mở ngành Tài chính - Ngân hàng

Năm 2026, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) dự kiến tuyển 8.000 sinh viên, tăng hơn 1.300 so với năm nay, một phần do mở ngành và chương trình mới.

PTIT chiều 31/10 cho biết ngành mới dự kiến tuyển sinh từ năm 2026 là Tài chính - Ngân hàng. Ngoài ra, trường sẽ mở chương trình Thiết kế đồ họa game, thuộc ngành Công nghệ đa phương tiện. Chỉ tiêu chi tiết chưa được công bố.

Trước đó, PTIT đã đào tạo một số ngành khối kinh doanh, tài chính như Marketing, Thương mại điện tử, Công nghệ tài chính (Fintech), Kế toán hay Quản trị kinh doanh. Về game, trường đã có chương trình Thiết kế và phát triển game.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cho hay sẽ giữ ổn định 5 phương thức tuyển sinh năm 2026, gồm: xét tuyển tài năng; dựa vào chứng chỉ SAT hoặc ACT; xét kết quả thi đánh giá năng lực và tư duy do Đại học Quốc gia Hà Nội và TP HCM, Bách khoa Hà Nội, Sư phạm Hà Nội tổ chức; kết hợp chứng chỉ tiếng Anh IELTS hoặc TOEFL với học bạ THPT; dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT.

Với xét tuyển tài năng, trường tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển với thí sinh đoạt giải ba quốc gia, quốc tế trở lên. Ngoài ra, trường xét hồ sơ năng lực với thí sinh có giải khuyến khích học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên hoặc học sinh trường chuyên, hệ chuyên của các trường trọng điểm quốc gia.

Với các phương thức khác, trường chưa công bố chi tiết tiêu chí. Nếu giống năm 2025, thí sinh có điểm trung bình học tập ba năm THPT đạt từ 7,5 trở lên, hạnh kiểm khá cùng IELTS 5.5 hoặc TOEFL iBT 65, TOELF ITB 500, là đủ điều kiện đăng ký xét tuyển.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tại buổi tư vấn tuyển sinh hồi tháng 7. Ảnh: Fanpage nhà trường

Năm 2025, điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông từ 21 đến 26,21/30. Học phí khoảng 29,6-62,5 triệu đồng. Trong đó, mức thu chương trình đại trà trung bình từ 29,6 đến 37,6 triệu đồng. Học phí chương trình chất lượng cao là 49,2-55 triệu, các chương trình liên kết quốc tế là 54-62,5 triệu đồng.

Riêng chương trình cử nhân Công nghệ thông tin (định hướng ứng dụng), Thiết kế và Phát triển Game, Công nghệ thông tin Việt - Nhật và Trí tuệ nhân tạo, học phí ở mức 40-45,5 triệu đồng.

Dương Tâm