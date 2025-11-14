Huỳnh Anh Khôi: 'Tôi theo đuổi sự tiến bộ thay vì thành tích'

Chân chạy Huỳnh Anh Khôi chia sẻ bí quyết giúp anh liên tiếp phá kỷ lục cá nhân và vươn lên top 5 VĐV marathon nhanh nhất Việt Nam.

- Chỉ trong một tháng, Khôi liên tục phá kỷ lục cá nhân (PR), thành tích vượt mốc sub2:25. Cảm xúc của anh thế nào khi nhìn lại chuỗi thành tích này?

- Tháng vừa rồi, lịch thi đấu của tôi khá dày. Cuối tháng 9, tôi chạy giải ở Cần Giờ, đạt 2 giờ 27 phút 18 giây, mở đầu cho chuỗi PR. Đầu tháng 10, ở Techcombank Marathon Hà Nội và Đồng Tháp, thành tích của tôi đều quanh mức sub2:30. Cuối tháng, tại VPBank Hà Nội, tôi nâng thành tích lên 2 giờ 25 phút 15 giây. Gần đây nhất, ở giải Di sản Hà Nội, tôi đạt 2 giờ 23 phút 48 giây.

Huỳnh Anh Khôi vô địch giải Cần Giờ Marathon hồi cuối tháng 9. Ảnh: Quỳnh Trần

Tôi thực sự rất vui và hạnh phúc. Mỗi lần phá PR, nhất là khi chạm mốc sub2:25, tôi cảm thấy như bản thân vừa vượt qua thêm một giới hạn. Đó là sự ghi nhận cho nỗ lực rèn luyện, cũng là động lực để tôi tiếp tục cố gắng.

- Anh luyện tập thế nào để duy trì phong độ và liên tục cải thiện thành tích?

- Tôi không chủ đích tăng thành tích trong thời gian ngắn. Đây có lẽ là kết quả của việc cơ thể đã quen với cường độ tập và thi đấu. Ba năm qua, tôi duy trì khối lượng 160-170 km mỗi tuần, mỗi ngày chạy 20-25km. Buổi tập chính của tôi thường vào chiều. Mỗi tuần bảy buổi. Sáng tôi chỉ tập nhẹ, tùy lịch học ở trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP HCM. Giáo án này không thay đổi trong nhiều tháng, chủ yếu tăng tốc độ theo thời gian.

Easy run giúp tôi tích lũy khối lượng và phục hồi, còn long run và tempo là hai buổi quan trọng nhất để cải thiện sức bền và tốc độ. Tôi tập cùng bạn bè nên giữ được kỷ luật tốt. Những cuộc trò chuyện vui vẻ với bạn bè là động lực để tôi xỏ giày ra đường. Sáu tháng gần đây, tôi giảm từ 72 xuống 67 kg để tối ưu tốc độ.

Huỳnh Khôi chạy 42 km ở giải chạy đêm TP HCM 2024, đạt top 3. Ảnh: VnExpress Marathon

- Thi đấu liên tục nhưng vẫn giữ phong độ ổn định, bí quyết của anh là gì?

- Tôi luôn lắng nghe cơ thể. Race nào khỏe thì tăng tốc, hôm nào mệt tôi chủ động chạy chậm. Có PR thì vui, không có cũng không vấn đề gì. Tôi không chạy theo thành tích mà chỉ cố gắng tiến bộ mỗi ngày.

- Chế độ dinh dưỡng của anh có gì đặc biệt?

- Tôi ăn đơn giản, chủ yếu là cơm nhà với cá kho, thịt, rau, trứng. Tôi không tính calo hay kiêng khem, chỉ ăn khi đói và dừng khi no. Trước buổi tập, nếu cần năng lượng, tôi ăn thêm bánh ngọt.

- Điều gì giúp anh giữ kỷ luật khi tập luyện?

- Tôi thích cảm giác thử thách bản thân. Mỗi buổi chạy là cơ hội xem bản thân có thể tiến xa đến đâu. Marathon mang lại cho tôi sự trưởng thành, không chỉ về thể chất mà cả tư duy.

Khi thành tích chững lại, tôi tìm nguyên nhân rồi bổ sung phần còn thiếu, như tập dốc hoặc tăng sức bền. Cách tiếp cận này giúp tôi chủ động thay vì để bản thân rơi vào tâm lý nản.

Anh Khôi tham gia giải Puma Nitro Night Run 2025 ở Putrajaya (Malaysia) hồi tháng 9. Ảnh: NVCC

- Anh hợp tác với nhiều thương hiệu trong thời gian qua. Điều này tạo thuận lợi gì cho anh?

- Tôi trân trọng mọi cơ hội hợp tác, đặc biệt với Puma - đơn vị tài trợ Giải chạy đêm Hà Nội ngày 30/11 tới. Puma hỗ trợ tôi rất nhiều trong luyện tập và thi đấu. Nhờ đó, tôi cảm thấy yên tâm tập luyện hơn, không phải lo nhiều về những yếu tố bên ngoài. Điều này cũng góp phần cho tôi thêm động lực tiến xa hơn.

- Mục tiêu và kế hoạch sắp tới của anh là gì?

- Tôi không đặt mục tiêu thành tích cụ thể mà tập trung vào quá trình. Marathon là sự tích lũy, khi đủ thành tích sẽ đến. Hiện, tôi ưu tiên việc học ở Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP HCM và mong muốn trở thành thầy giáo.

Từ nay đến cuối năm, tôi dự kiến tham gia 4-5 giải nữa, trong đó có VnExpress Marathon Hanoi Midnight Powered by Puma. Như mọi lần, tôi sẽ chạy với tinh thần thoải mái và theo sức mình.

Lan Anh