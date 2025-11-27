Bí quyết giúp Huỳnh Anh Khôi phá PR bốn lần trong hai tháng

Huỳnh Anh Khôi cho rằng tâm lý thoải mái giúp anh liên tục nâng thành tích, lên mốc sub2:24, và kỳ vọng tiếp tục bung sức tại Giải chạy đêm cuối tuần này.

Chân chạy sinh năm 2003 là hiện tượng của marathon phong trào Việt Nam trong mùa thu - đông 2025 - thời điểm nhiều giải đấu ở miền Bắc có điều kiện thuận lợi để đạt thành tích cao. Anh không chỉ bốn lần chạm mốc kỷ lục cá nhân mới trong hai tháng, mà còn nâng PR lên 2 tiếng 23 phút 32 giây ở giải Di sản Hạ Long cuối tuần trước.

Huỳnh Anh Khôi chia sẻ về hành trình thi đấu vừa qua tại họp báo giải chạy đêm Hà Nội hôm 24/11. Ảnh: Giang Huy

Thành tích này đưa Khôi lên thứ năm trong danh sách những người chạy marathon nhanh nhất lịch sử Việt Nam. Thông số tốt hơn anh chỉ có Hoàng Nguyên Thanh, Nguyễn Văn Lai, Nguyễn Chí Đông và Phạm Tiến Sản - những VĐV từng ăn, tập chuyên nghiệp hàng chục năm. Trong số này, Nguyên Thanh và Tiến Sản chạm kỷ lục ở giải nước ngoài.

Khôi từng tập ở đội tuyển điền kinh TP HCM gần 10 năm trước, nhưng ở cự ly trung bình - ngắn, trong khoảng 5 năm. Theo anh, áp lực đối với một VĐV "ăn cơm tuyển" rất lớn, và là một trong những lý do khiến anh chia tay con đường này vào năm 2022, khi 19 tuổi.

"Chuyển sang marathon, tôi chạy với tâm thế thoải mái nên mỗi kilomet trở nên dễ chịu và ý nghĩa hơn. Tôi chạy để tìm niềm vui, và thấy vui khi được chạy", Khôi nói. Runner 22 tuổi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tận hưởng mỗi cuộc đua, bên cạnh việc duy trì lịch tập luyện và phục hồi.

"Tôi không thấy quá tải vì lịch tập và phục hồi thời gian gần đây được điều chỉnh phù hợp, cơ thể tôi vẫn đáp ứng tốt cho giải cuối tuần này", anh chia sẻ trước thềm VnExpress Marathon Hanoi Midnight Powered by Puma vào sáng 30/11.

Trong huấn luyện sức bền hiện đại, yếu tố tinh thần và phục hồi được xem là quan trọng không kém các buổi tập chất lượng. Nhiều HLV và VĐV chuyên nghiệp đều nhấn mạnh trạng thái tâm lý thoải mái giúp cơ thể giảm căng cứng, duy trì nhịp chạy ổn định và hạn chế nguy cơ chấn thương.

Thực tế, tâm lý thoải mái từng giúp nhiều VĐV đạt bước tiến rõ rệt. Tại VnExpress Marathon All-Stars 2025, Phạm Thị Hồng Lệ từng phá sâu PR hai phút nhờ tâm lý thoải mái sau khi rời đội tuyển. Nền tảng sức bền được xây dựng trong thời gian dài cũng đóng vai trò quan trọng. Với Anh Khôi, anh là một trong những runner chăm chỉ nhất trong nhóm elite phong trào ở khoảng một năm rưỡi qua, nên dày dạn kinh nghiệm thi đấu dù mới 22 tuổi.

Bên cạnh yếu tố tinh thần, Khôi duy trì một số nguyên tắc phục hồi để cơ thể đáp ứng tốt giữa các giải. Trước race, anh bổ sung nước, điện giải và tránh thử thực phẩm lạ để không ảnh hưởng tiêu hóa. Khi thi đấu ở địa phương khác, runner 22 tuổi hạn chế đi lại và dành nhiều thời gian nghỉ ngơi. Sau race, anh để cơ thể nghỉ một đến hai ngày, không tập nặng và chú trọng giấc ngủ.

"Để đi đường dài, quan trọng nhất là lắng nghe cơ thể. Tôi mãn nguyện khi hành trình của mình đầy ắp niềm vui, được bạn bè, người thân đồng hành, tôi được sống là chính mình. Vì vậy tôi xem mỗi cột mốc như lời nhắc để cố gắng hơn, thay vì biến nó thành áp lực", Khôi nói.

Huỳnh Anh Khôi khi về nhất VnExpress Marathon Đà Nẵng 2025. Ảnh: VnExpress Marathon

Lần thứ hai tham gia Giải chạy đêm Hà Nội, Anh Khôi cho biết anh bị thu hút bởi sự tĩnh lặng, đan xen nhịp sống sôi động của đường phố Thủ đô về đêm.

"Tôi ấn tượng nhất với những đoạn đường có nhiều khán giả trẻ, thức xuyên đêm cổ vũ VĐV. Tôi như được tiếp thêm năng lượng từ họ", Khôi nói.

Anh cho biết sẽ mặc chiếc áo màu hồng quen thuộc trong nhiều race, gọi vui là áo "vía", gắn với những cột mốc quan trọng trên hành trình chạy bộ. "Tôi tin rằng việc mặc đẹp khi thi đấu cũng là một cách để tăng thêm sức mạnh tinh thần. Khi mình cảm thấy đẹp hơn, mình sẽ tự tin hơn, từ đó sẽ mạnh dạn hơn để thi đấu tốt hơn", Khôi chia sẻ.

VnExpress Marathon Hanoi Midnight Powered by Puma, diễn ra lúc 0h ngày 30/11, đưa runner cảm nhận nét cổ kính xen lẫn hiện đại của thành phố, qua những công trình tiêu biểu như hồ Gươm, phố cổ, Nhà hát Lớn, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh... trong không khí se lạnh.

Lan Anh