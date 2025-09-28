Huỳnh Anh Khôi phá kỷ lục cá nhân tại HDBank Green Marathon

Nhờ cơn mưa, đường đua bằng phẳng, Huỳnh Anh Khôi hoàn thành đường chạy xanh của HDBank Green Marathon sau 2 tiếng 27 phút, phá sâu kỷ lục cá nhân đến 5 phút.

HDBank Green Marathon 2025 khởi tranh từ 4h, ngày 28/9. Trên vạch xuất phát là rất nhiều cái tên mạnh của làng chạy Việt với Đặng Anh Quyết, Lê Văn Tuấn, Lý Phi Hải. Dẫu vậy, Huỳnh Anh Khôi vẫn biết cách tỏa sáng, chứng minh bản thân là runner trẻ hàng đầu của Việt Nam trong năm 2025.

Nhận thấy thời tiết khá thuận lợi khi nhiệt độ chỉ 23 độ C, Khôi chọn chiến thuật bứt tốc từ đầu. Chỉ sau chừng 10 phút thi đấu, anh tạo được cách biệt an toàn so với nhóm bám đuổi. Khi này, trời bắt đầu đổ mưa. Điều kiện thi đấu này được nhiều runner ưa thích khi hạn chế mất sức, càng tạo thuận lợi cho runner sinh năm 2003 duy trì pace ở mức cao, 3:25-3:30.

Khôi Huỳnh bứt tốc để lập PR. Ảnh: Quỳnh Trần

Cuộc đua sau đó trở nên "một chiều" khi không đối thủ nào bắt kịp tốc độ của Huỳnh Anh Khôi. Runner TP HCM về đích sau 2 tiếng 27 phút 18 giây, vượt xa thành tích cá nhân tốt nhất trước đó là 2 tiếng 32 phút. Đối thủ về nhì là lão tướng Lê Văn Tuấn với 4 phút ít hơn. Thành tích 2 tiếng 31 phút cũng là con số ấn tượng của Lê Tuấn trong khoảng hơn một năm qua.

Anh Khôi đang sở hữu bộ sưu tập thành tích ấn tượng trong năm 2025. Anh thi đấu tần suất mỗi tuần, bỏ túi hơn chục chức vô địch trong đó có VnExpress Marathon Huế, Đà Nẵng, Hạ Long...

Sau vạch đích, Khôi Huỳnh cho biết việc lập PR đến từ thời tiết thuận lợi. Từ đầu năm đến nay, ít giải đấu có được thời tiết mát mẻ đi kèm đường đua rất ít dốc như HDBank Green Marathon. Giải vẫn có một số cây cầu nhỏ, nhưng gần như không đáng kể nếu so với những thử thách như cầu Thuận Phước (Đà Nẵng), Bãi Cháy (Hạ Long).

"PR là điều quá tuyệt vời với tôi. Thành tích này là bàn đạp để tiếp tục cống hiến, hết mình trong những giải tiếp theo", Huỳnh Anh Khôi nói.

Lê Thị Hà vô địch 42km nữ. Ảnh: Quỳnh Trần

Ở nội dung nữ, Lê Thị Hà cũng có PR mới. Runner này hoàn thành đường đua sau 2 tiếng 58 phút 24 giây, bước chân vào nhóm nữ sub3. Tại Việt Nam, trước Hà, chỉ có 26 runner nữ đạt thành tích dưới 3 tiếng. Trên đường chạy ở Cần Giờ, Hà cũng "độc diễn", tạo khoảng cách lớn với nhóm bám đuổi. Người về sau bị bỏ xa đến 6 phút.

Cự ly 21km diễn ra khá hấp dẫn với màn cạnh tranh của hai elite hàng đầu là Phạm Ngọc Phan và Lý Nhân Tín. Cả hai đều có sở trường 21km, duy trì pace ở mức cao ngay từ đầu. Hai runner có thời điểm đổi vai trò dẫn đầu. Tuy nhiên ở những thời điểm quyết định, Phạm Ngọc Phan tăng tốc tốt hơn, duy trì cách biệt với đối thủ để về nhất sau 1 tiếng 14 phút, bỏ đối thủ đến 3 phút.

Nguyễn Khánh Ly về nhất 21km. Ảnh: Quỳnh Trần

"Bóng hồng" Nguyễn Khánh Ly nổi bật trên đường đua half marathon nữ, về nhất sau 1 tiếng 29 phút.

Ngoài cuộc đua chuyên môn, HDBank Green Marathon mùa thứ 4 để lại nhiều cảm xúc. 4.000 runner thi đấu trong cơn mưa đầu ngày, chạy qua những cung đường xanh từ rừng ngập mặn. Thoát khỏi sự ồn ào, đô thị hóa ở các khu vực thành phố, cuộc đua tạo gắn kết con người với thiên nhiên. Nhiều runner cho biết thích không khí trong lành cùng cung đường xanh đạt chuẩn AIMS.

Runner rạng rỡ trên đường đua sáng 28/9. Ảnh: Quỳnh Trần

Đại diện HDBank - nhà tài trợ kim cương cho biết giải lan tỏa hình ảnh thể thao năng động, sự hấp dẫn của Cần Giờ - "lá phổi xanh" giữa TP HCM, đến cộng đồng. Giải cũng là dịp đơn vị truyền đi thông điệp về phát triển bền vững, gắn kết tự nhiên qua các hoạt động bên lề như làm sạch bãi biển, trồng 1.000 cây xanh.

Hoài Phương