Huyết áp xáo trộn hậu Covid-19

Sau khi khỏi Covid-19, tôi bị hạ đường huyết và tụt huyết áp. Mẹ tôi 60 tuổi, bị cao huyết áp đã điều trị ổn định, tăng huyết áp trở lại dù uống thuốc đều.

Tình trạng này có nguy hiểm không và làm gì để khắc phục? (Mỹ Anh, 24 tuổi, Đồng Nai)

Trả lời:

Nhiễm nCoV làm tăng viêm trong cơ thể, tăng hoạt thần kinh giao cảm, do đó dẫn đến tăng huyết áp. Thống kê cho thấy ở những người đã khỏi Covid-19, mức tăng trung bình 1,1-2,5 mmHg đối với huyết áp tâm thu và 0,14-0,53 mmHg đối với huyết áp tâm trương. Tỷ lệ tăng huyết áp ở cả nam và nữ hậu Covid-19 là như nhau.

Ngoài ra ở thời kỳ hậu Covid-19, một số bệnh nhân còn bị ảnh hưởng trên tim mạch, trên thận, như chức năng thận, tim kém đi, hoặc mắc một số bệnh lý như rối loạn nhịp, thiếu máu cơ tim... Tất cả những yếu tố đó đều làm cho huyết áp không ổn định. Nhiều trường hợp người bệnh Covid-19 bị rối loạn lo âu, trầm cảm sau khi khỏi bệnh, đây cũng là nguyên nhân khiến chỉ số huyết áp xáo trộn.

Mẹ bạn có tiền sử tăng huyết áp, đã điều trị ổn định nhưng sau khi mắc Covid-19 thì không ổn định nữa, bạn nên đưa bà đến bệnh viện khám sớm. Bác sĩ điều chỉnh lại thuốc huyết áp và tìm nguyên nhân tại sao huyết áp không ổn định, có phải do một trong các nguyên nhân kể trên không. Sau khi thăm khám tìm được nguyên nhân, bác sĩ sẽ có hướng điều trị phù hợp.

Đối với trường hợp tụt huyết áp hậu Covid-19 như bạn, khả năng cao là do nguyên nhân khác chứ không phải nCoV. Tụy tạng là nơi sản xuất ra những hormone ảnh hưởng đến đường máu. Khi nCoV tấn công tụy, nó sẽ tiết ra insulin để chống lại, nhưng khả năng tụy tiết quá nhiều insulin làm hạ đường huyết thì chưa được công bố. Lý do khiến bạn tụt huyết áp có thể là do hậu Covid-19 bạn vẫn còn mệt mỏi, ăn ít nên bị hạ đường huyết theo.

Để khắc phục, bạn nên ăn nhiều bữa và luôn mang theo kẹo bên người để ngậm khi bị hạ đường huyết, hoặc có thể uống nước chanh đường trong vài tuần cho huyết áp ổn định.

Trường hợp huyết áp vẫn không ổn định, có thể do nguyên nhân khác không phải hội chứng hậu Covid-19, bạn và mẹ nên đến bệnh viện để được kiểm tra và có hướng xử trí phù hợp. Một số trường hợp sau khi khỏi Covid-19, người bệnh bị bướu insulinoma (u tụy nội tiết). Khi đó, bác sĩ cần thêm kết quả chụp CT, đo đường huyết lúc đói để chẩn đoán. Nếu phát hiện bướu thì phải mổ sớm để phòng biến chứng về sau.

Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Phạm Nguyễn Vinh

Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM