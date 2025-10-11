Huyết áp thấp thai kỳ

Huyết áp dưới 90/60 mmHg khi mang thai khá phổ biến, thường không đáng lo ngại song một số trường hợp có thể gây nguy hiểm cho cả mẹ và thai nhi.

Huyết áp là lực của máu tác động lên thành động mạch trong khi tim bơm máu. Huyết áp có thể tăng hoặc giảm vào một số thời điểm nhất định trong ngày, thay đổi khi cảm thấy phấn khích hoặc lo lắng. Chỉ số bình thường là huyết áp tâm thu dưới 120 mmHg (số trên) và huyết áp tâm trương dưới 80 mmHg (số dưới), nếu dưới 90/60 mmHg gọi là huyết áp thấp.

Những thay đổi xảy ra trong thai kỳ có thể ảnh hưởng đến huyết áp. Khi mang thai, mạch máu giãn nở nhanh chóng gây tụt huyết áp. Huyết áp thường có xu hướng giảm trong 24 tuần đầu của thai kỳ.

Các yếu tố khác góp phần gây ra huyết áp thấp bao gồm:

Mất nước

Thiếu máu

Xuất huyết nội mô

Tác dụng phụ thuốc

Bệnh tim

Rối loạn nội tiết

Rối loạn thận

Nhiễm trùng

Thiếu hụt dinh dưỡng

Phản ứng dị ứng

Nhìn chung, huyết áp thấp khi mang thai không phải là vấn đề đáng lo ngại trừ khi gây ra các triệu chứng nguy hiểm. Huyết áp giảm mạnh có thể là dấu hiệu của vấn đề nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng. Chỉ số rất thấp có thể dẫn đến té ngã, tổn thương nội tạng hoặc sốc.

Huyết áp thấp cũng có thể là dấu hiệu của thai ngoài tử cung, xảy ra khi trứng đã thụ tinh làm tổ bên ngoài tử cung của thai phụ.

Huyết áp cao khi mang thai ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ sơ sinh còn tụt huyết áp có thể dẫn đến các vấn đề như thai chết lưu và trẻ nhẹ cân.

Các triệu chứng của huyết áp thấp có thể bao gồm:

Chóng mặt

Choáng váng, nhất là khi đứng hoặc ngồi dậy

Ngất xỉu

Buồn nôn

Mệt mỏi

Mờ mắt

Khát nước bất thường

Da ẩm ướt, nhợt nhạt hoặc lạnh

Thở nhanh hoặc nông

Thiếu tập trung

Cách phát hiện huyết áp thấp là sử dụng máy đo huyết áp tại phòng khám, bệnh viện hoặc thiết bị riêng để đo huyết áp tại nhà. Nếu huyết áp thấp trong suốt thai kỳ, bác sĩ có thể yêu cầu thêm các xét nghiệm để loại trừ các tình trạng khác. Nhìn chung, huyết áp thấp trong thai kỳ không cần điều trị. Các bác sĩ thường không khuyến nghị dùng thuốc cho phụ nữ mang thai trừ khi các triệu chứng nghiêm trọng hoặc có khả năng biến chứng.

Huyết áp có thể tự tăng trong ba tháng cuối thai kỳ, tức từ tuần 28 đến khi sinh. Chỉ số thường có xu hướng trở lại mức trước khi mang thai sau khi sinh. Phụ nữ mang thai thường xuyên tụt huyết áp cần đi khám sức khỏe thường xuyên để kiểm soát vấn đề. Một số cách giúp khắc phục tình trạng này khi mang thai bao gồm:

Tránh đứng dậy đột ngột khi đang ngồi hoặc nằm

Không đứng trong thời gian dài

Ăn nhiều bữa nhỏ trong ngày

Không tắm bồn hoặc tắm vòi sen quá nóng

Uống nhiều nước hơn

Mặc quần áo rộng rãi

Ăn uống lành mạnh và bổ sung các chất dinh dưỡng trước khi sinh trong thai kỳ góp phần ngăn ngừa các triệu chứng huyết áp thấp.

Bảo Bảo (Theo Healthline)