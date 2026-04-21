Huyền thoại Man Utd: 'Garnacho ảo tưởng từ năm 16 tuổi'

Cựu tiền vệ Nicky Butt công khai chỉ trích vấn đề thái độ của Alejandro Garnacho, góp phần dẫn đến cái kết không êm đẹp tại Man Utd.

Phát biểu trên podcast, Butt khẳng định đã nhận ra dấu hiệu từ khi Garnacho mới gia nhập đội bóng ở tuổi 16. Tiền đạo người Argentina luôn có khoảng cách với mọi người và sớm hình thành sự tự tin thái quá. Khi được đôn lên đội một, Garnacho nhanh chóng ảo tưởng về vị thế, khi được truyền thông chú ý từ sớm.

"Cậu ấy có tài năng, nhưng được đối xử như ngôi sao quá nhanh. Và thái độ của cậu ấy là một nỗi xấu hổ khi còn ở Man Utd", Butt nói thêm. "Lẽ ra ban huấn luyện hoặc các đàn anh cần kéo cậu ấy xuống mặt đất kịp thời, nhưng điều đó không xảy ra, hoặc Garnacho không chấp nhận".

Butt từng 6 lần vô địch Ngoại hạng Anh, giành một Champions League khi chơi cho Man Utd thời 1992-2004. Sau khi treo giày, ông quay lại làm HLV các đội trẻ Man Utd giai đoạn 2012-2021. Trong khi đó, Garnacho cập bến Man Utd năm 2020, khi mới 16 tuổi.

Nicky Butt (phải) nhận thấy những bất thường của Garnacho từ khi ông còn là giám đốc học viện Man Utd. Ảnh: Daily Mail

Garnacho đang trải qua giai đoạn khó khăn tại Chelsea, đội bóng anh gia nhập sau khi rời Old Trafford hè 2025. Trận thua 0-1 trước Man Utd ở vòng 33 Ngoại hạng Anh trở thành ví dụ điển hình cho sự sa sút của cầu thủ 21 tuổi. Trong tình huống dẫn đến bàn thua duy nhất, Garnacho lùi về hỗ trợ phòng ngự nhưng bị Bruno Fernandes vượt qua dễ dàng trước khi kiến tạo cho Matheus Cunha ghi bàn. Sau trận, các cầu thủ Man Utd cũng đồng loạt chế giễu tiền đạo 21 tuổi.

Mâu thuẫn giữa Garnacho và Man Utd đã tích tụ từ trước đó. Anh từng công khai bày tỏ sự không hài lòng khi không được đá chính trong trận chung kết Europa League, đồng thời người thân cũng lên tiếng chỉ trích HLV Ruben Amorim. Theo Butt, hành động như vậy là không thể chấp nhận trong môi trường đỉnh cao, đặc biệt với một cầu thủ trẻ.

"Cầu thủ không thể nghĩ họ lớn hơn CLB. Khi còn trẻ, hãy khiêm tốn", ông nói thêm. "Tôi không nghĩ Garnacho giỏi đến mức được truyền thông tung hô như vậy".

Dù vậy, Butt vẫn thừa nhận Garnacho sở hữu điểm mạnh hiếm có, như sự lì lợm và niềm tin lớn vào bản thân. Chính tâm lý này giúp cầu thủ Argentina có thể tạo ra những khoảnh khắc đột biến, dù cũng là nguyên nhân khiến anh khó tiếp thu góp ý.

Garnacho gần đây cũng thừa nhận bản thân đã có những hành động không đúng mực trong giai đoạn cuối ở Man Utd, khi không được thi đấu thường xuyên. Tuy nhiên, anh khẳng định vẫn giữ tình cảm với đội bóng cũ và xem việc ra đi là bước ngoặt cần thiết cho sự nghiệp.

Hoàng An tổng hợp