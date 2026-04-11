Garnacho tiếc nuối vì rời Man Utd

AnhTiền đạo 21 tuổi Alejandro Garnacho thừa nhận anh cảm thấy tổn thương và tiếc nuối sau khi rời Man Utd sang Chelsea, dù không oán trách đội bóng cũ.

"Có lẽ là tiếc nuối, bởi tôi yêu Man Utd", Garnacho nói khi được hỏi về cách anh chia tay "Quỷ Đỏ" hè 2025. "Họ trao cho tôi sự tự tin từ những ngày đầu, đưa tôi từ Tây Ban Nha đến học viện rồi lên đội một. Bốn năm rưỡi ở đó thật tuyệt vời. Tôi nhận được rất nhiều tình cảm từ CĐV, từ sân vận động, mọi thứ đều rất tốt".

Dù vậy, cầu thủ người Argentina cho rằng ra đi là điều khó tránh khỏi trong sự nghiệp. "Đôi khi tôi phải thay đổi vì cuộc sống, vì bước tiến tiếp theo. Tôi chỉ giữ những ký ức đẹp về Man Utd", anh nói thêm. "Tôi không có điều gì tiêu cực để nói về CLB hay các đồng đội cũ".

HLV Erik ten Hag ăn mừng cùng Alejandro Garnacho sau trận Man Utd gặp Wolverhampton Wanderers tại Old Trafford, thành phố Manchester, Anh ngày 13/5/2023. Ảnh: Reuters

Garnacho gia nhập Man Utd từ Atletico Madrid năm 2020, nhanh chóng gây ấn tượng nhờ tốc độ, khả năng đi bóng và sự táo bạo. Tuy nhiên, bước ngoặt đến trong mùa giải cuối cùng của anh tại Old Trafford, khi vai trò trong đội hình giảm sút rõ rệt. Trong khoảng 6 tháng cuối, tiền đạo này không còn được sử dụng thường xuyên như trước, nhiều lần phải ngồi dự bị.

Chính giai đoạn đó đã tác động mạnh đến tâm lý của Garnacho. Anh thừa nhận bản thân chưa đủ chín chắn để xử lý tình huống. "Tôi còn trẻ, nhưng trong đầu tôi lúc đó nghĩ rằng mình phải được đá mọi trận", anh nói. "Khi không được thi đấu, có lẽ lỗi cũng ở tôi, tôi đã làm một vài điều không tốt".

Một nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự ra đi của Garnacho là mâu thuẫn với HLV Ruben Amorim. Sau trận thua ở chung kết Europa League, cầu thủ này công khai phản đối vì chỉ dự bị vào sân. Những phát biểu đó, cùng với phản ứng từ người thân trên mạng xã hội, khiến mối quan hệ giữa anh và ban huấn luyện trở nên căng thẳng. Amorim thậm chí đã yêu cầu Garnacho tìm bến đỗ mới ngay trước toàn đội. Quyết định này kết thúc hành trình của cầu thủ sinh năm 2004 tại Old Trafford, nơi anh từng được xem là tài năng sáng giá từ lò đào tạo.

Không chỉ mâu thuẫn nội bộ, Garnacho còn gây tranh cãi với người hâm mộ khi đăng ảnh mặc áo Aston Villa có in tên Marcus Rashford, đồng đội cũng không còn nằm trong kế hoạch của Amorim. Hành động này bị nhiều CĐV xem là thiếu tôn trọng CLB. Dù vậy, khi nhìn lại, Garnacho giữ thái độ điềm tĩnh hơn. Anh coi những gì xảy ra chỉ là một phần của quá trình trưởng thành. "Đó chỉ là một khoảnh khắc trong cuộc đời, và cuộc sống vẫn tiếp tục", tiền đạo 21 tuổi nói.

Garnacho tiếc nuối vì rời Man Utd Những bàn thắng ấn tượng nhất của Garnacho ở Man Utd.

Hè năm ngoái, Garnacho gia nhập Chelsea với mức phí khoảng 40 triệu bảng (54 triệu USD). Tuy nhiên, hành trình tại sân Stamford Bridge cũng không hoàn toàn suôn sẻ. Anh chưa thể đá chính thường xuyên, một phần do sự cạnh tranh và thay đổi chiến thuật.

Dưới thời HLV Liam Rosenior, Chelsea ưu tiên kiểm soát khu trung tuyến, dẫn đến việc số lượng cầu thủ chạy cánh bị hạn chế. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến vị trí sở trường của Garnacho. Dù vậy, anh vẫn có những khoảnh khắc tạo dấu ấn, đặc biệt khi dự bị vào sân, và được HLV Rosenior đánh giá cao về thái độ.

Bản thân Garnacho cũng tỏ ra hài lòng với môi trường mới, dù thừa nhận còn nhiều việc phải làm. "Tôi tự hào khi ở đây và vẫn được chơi tại Ngoại hạng Anh cho một CLB như Chelsea", anh nói.

Sau 37 trận trên mọi đấu trường mùa này, Garnacho ghi 8 bàn. Nhưng ở Ngoại hạng Anh, anh chỉ ghi được một bàn sau 20 trận. Trong ba mùa trước đó ở Man Utd, anh đều ghi từ ba bàn trở lên tại giải.

Hoàng An (theo Daily Mail)