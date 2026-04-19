Cầu thủ Man Utd chế giễu Garnacho

Hậu vệ Luke Shaw đăng hình quật ngã Alejandro Garnacho xuống sân, được nhiều cầu thủ Man Utd hưởng ứng sau trận thắng Chelsea ở vòng 33 Ngoại hạng Anh.

Garnacho không đá chính, chỉ vào sân sau khi tiền vệ Estevao chấn thương. Nhưng sự xuất hiện của tiền đạo Argentina nhanh chóng trở thành tâm điểm, theo cách anh không mong muốn. Trong tình huống dẫn tới bàn thắng duy nhất, Garnacho lùi về hỗ trợ phòng ngự, nhưng lại bị Bruno Fernandes dễ dàng vượt qua trước khi kiến tạo cho Matheus Cunha ghi bàn.

Bình luận trên sóng truyền hình, cựu danh thủ Ally McCoist nhận xét: "Pha xử lý chất lượng của Bruno. Nhưng phải nói thật, vượt qua Garnacho quá dễ dàng".

Nhà báo Laurie Whitwell thậm chí mỉa mai trên mạng xã hội: "Garnacho có một 'đường kiến tạo' cho Man Utd, khi để Fernandes thoải mái tạt bóng".

Bài đăng ẩn ý của Luke Shaw.

Thống kê càng khiến màn thể hiện của Garnacho trở nên tệ hại. Trong hiệp một, anh không dứt điểm, không tạo cơ hội, không rê bóng thành công, thua phần lớn các pha tranh chấp và mất bóng bốn lần. Một tài khoản Reddit có tên Finehair_Drapper viết: "Một trong những bản hợp đồng tệ nhất trong lịch sử Chelsea".

Trong khi đó, AWDanzeyB nhận xét: "Cậu ấy có thể bị chỉ trích hơi nhiều, nhưng trận này thực sự là một trong những màn trình diễn tệ nhất tôi từng thấy".

Trên sân, Garnacho cũng liên tục lép vế trước các cầu thủ Man Utd. Anh nhiều lần thất bại trong những pha đối đầu với Diogo Dalot, Noussair Mazraoui hay Casemiro, thậm chí có các tình huống ngã ngay khi bị áp sát. Một CĐV bình luận: "Cậu ấy bị bắt nạt suốt trận, đến mức sau đó gần như không dám rê bóng nữa".

Nếu màn thể hiện trên sân đã đủ gây thất vọng, phản ứng từ các cầu thủ Man Utd sau trận càng khiến Garnacho bị chế giễu. Hậu vệ Luke Shaw đăng ảnh pha tranh chấp trong đó anh áp đảo Garnacho, kèm dòng chú thích ngắn gọn: "Chiến thắng quan trọng".

Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác, với nhiều đồng đội cũ của Garnacho tham gia. Bruno Fernandes bình luận kiểu mỉa mai: "Bài đăng này quá đáng thật".

Joshua Zirkzee đăng biểu tượng tài tử Ryan Gosling cười khẩy, trong khi các cầu thủ trẻ như Shea Lacey hay Tyler Fletcher cũng để lại phản ứng tương tự.

Tài khoản cr2152 bình luận: "Shaw biết chính xác anh đang làm gì với bức ảnh này".

Tài khoản chaosunleashed thì viết: "Tôi nghĩ bức ảnh này là chuyện cá nhân giữa Shaw và Garnacho".

Garnacho sinh năm 2004, ra mắt Man Utd năm 17 tuổi và được kỳ vọng trở thành ngôi sao. Anh ghi 26 bàn trong 144 trận cho "Quỷ Đỏ", nhưng gặp nhiều vấn đề liên quan tới kỷ luật. Chơi cùng cánh trái với Shaw, nhưng Garnacho hiếm khi chồng biên với đàn anh, mà thường rẽ vào trung lộ để sút. Hè 2025, anh bị HLV Ruben Amorim đuổi khỏi Man Utd vì công khai chỉ trích ông sau chung kết Europa League. "CLB đã làm mọi thứ cho cậu ấy, nên việc cư xử như vậy chắc chắn khiến nhiều người khó chịu", tài khoản BlueSpiritJ bình luận.

Sau trận tối 18/4, Garnacho thậm chí không được cầu thủ nào của Man Utd chào hỏi. Còn khi anh khởi động để chuẩn bị vào sân, hàng nghìn khán giả đội khách hát chế giễu rằng anh sẽ không đoạt thêm danh hiệu nào nữa.

Garnacho cũng chưa chứng minh được giá trị kể từ khi chuyển sang Chelsea. Anh thường xuyên phải ngồi dự bị, phong độ thiếu ổn định và dần mất vị trí trong đội hình. Một CĐV Chelsea money_mase1919 nhận xét: "Garnacho là thương vụ khiến tôi nghi ngờ toàn bộ chiến lược của CLB".

Trận thua Man Utd vì thế có ảnh hưởng đặc biệt với Garnacho. Anh rời Old Trafford với tham vọng chinh phục Champions League, nhưng chính đội bóng cũ lại đang tiến gần mục tiêu đó, trong khi Chelsea bị bỏ lại phía sau. Một tài khoản X, UtdForever7 viết: "Cậu ấy rời Man Utd để theo đuổi Champions League. Và giờ chính Man Utd có thể đã dập tắt cơ hội đó".

Hoàng An tổng hợp