Hủy trận Messi - Yamal vì xung đột Trung Đông

LĐBĐ châu Âu (UEFA) thông báo hủy trận Siêu cup Liên lục địa 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina, do các bên không thống nhất được địa điểm thay thế Qatar.

Trận đấu còn được gọi là Finalissima dự kiến diễn ra ngày 27/3 tại Lusail, Qatar, giữa nhà vô địch Euro 2024 Tây Ban Nha và Copa America 2024 Argentina. Người hâm mộ chờ đợi trận này, vì biểu tượng giữa hai thế hệ ngôi sao Lionel Messi và Lamine Yamal sẽ so tài.

Tuy nhiên, UEFA cho biết tình hình chính trị hiện tại trong khu vực Trung Đông khiến việc tổ chức trận đấu tại Qatar không còn khả thi. Trong thông báo ngày 15/3, liên đoàn này bày tỏ sự thất vọng lớn khi hai đội không thể tranh tài cho danh hiệu này.

Trận Finalissima 2026 bị hủy. Ảnh: Dailysports

Sau khi phương án tại Qatar đổ vỡ, UEFA đã tìm cách cứu vãn trận đấu bằng nhiều lựa chọn thay thế. Một trong những đề xuất là tổ chức trận đấu đúng lịch 27/3 tại sân Santiago Bernabeu ở Madrid, với lượng cổ động viên hai đội được chia đều 50-50. Tuy nhiên, LĐBĐ Argentina không chấp nhận phương án này.

UEFA sau đó đưa ra ý tưởng tổ chức trận đấu theo thể thức hai lượt. Lượt đi diễn ra tại Bernabeu vào tháng 3/2026, còn lượt về được tổ chức tại Buenos Aires trong một kỳ FIFA Days trước các giải lớn năm 2028 như Euro và Copa America. Phương án này cũng không được phía Argentina đồng ý.

Trong nỗ lực cuối cùng, UEFA đề nghị Argentina cam kết thi đấu nếu tìm được sân trung lập khác ở châu Âu, với hai lựa chọn ngày 27 hoặc 30/3. Tuy vậy, phía Argentina tiếp tục từ chối.

LĐBĐ Nam Mỹ (CONMEBOL) sau đó đề xuất dời trận đấu sang sau World Cup 2026, nhưng phương án này không khả thi vì lịch thi đấu của Tây Ban Nha không còn khoảng trống. Argentina sau đó chỉ chấp nhận thi đấu trên sân Olimpico ở Italy ngày 31/3, thời điểm UEFA không thể sắp xếp.

Sau khi tất cả các phương án đều thất bại, UEFA quyết định hủy bỏ Finalissima 2026. Tổ chức này đồng thời gửi lời cảm ơn tới các bên đã hỗ trợ trong quá trình tìm giải pháp, bao gồm ban tổ chức tại Qatar, LĐBĐ Tây Ban Nha và CLB Real Madrid, đội đã nhanh chóng đề nghị sân Bernabeu làm địa điểm thay thế.

Finalissima được UEFA và CONMEBOL khởi xướng nhằm tăng cường hợp tác giữa hai châu lục, đồng thời tạo ra trận đấu giữa nhà vô địch châu Âu và Nam Mỹ. Phiên bản đầu tiên diễn ra năm 2022 tại Wembley ở London, nơi Argentina thắng Italy 3-0.

Hoàng An (theo UEFA)