Đại chiến Messi - Yamal được chuyển tới Bernabeu

Tây Ban NhaTrận tranh Siêu Cup Liên lục địa (Finalissima) giữa Argentina và Tây Ban Nha nhiều khả năng sẽ diễn ra trên sân Bernabeu ở Madrid, thay vì Doha như kế hoạch ban đầu vì an ninh.

Theo báo Tây Ban Nha AS, các cuộc đàm phán cuối cùng về địa điểm tổ chức Finalissima đã đi đến quyết định gần như chắc chắn, đó là chuyển trận đấu sang thủ đô Madrid. Chỉ còn một số chi tiết nhỏ liên quan đến an ninh cần hoàn tất trước khi thông báo chính thức được đưa ra.

Lionel Messi (phải) dự kiến so tài với Lamine Yamal trên sân Bernabeu của Real Madrid ngày 27/3 tới. Ảnh: 365scores

Finalissima là trận đấu giữa nhà vô địch châu Âu và Nam Mỹ. Lần này, cuộc chạm trán giữa Argentina và Tây Ban Nha đáng chú ý, bởi tính biểu tượng của hai nền bóng đá cùng dàn cầu thủ nổi bật ở hai thế hệ. Trong đó, chủ nhân tám Quả Bóng Vàng Lionel Messi dự kiến lần đầu so tài với tài năng 18 tuổi Lamine Yamal.

Ban đầu, trận đấu được lên lịch ngày 27/3 tại Doha, Qatar. Tuy nhiên, tình hình an ninh gần đây ở Trung Đông khiến kế hoạch thay đổi. Một số vụ phóng máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo đã bị lực lượng vũ trang Qatar đánh chặn, buộc ban tổ chức kích hoạt điều khoản hủy địa điểm.

UEFA cùng các đối tác tìm kiếm phương án thay thế. Nhiều thành phố được cân nhắc như Rome hay Lisbon. Sau cùng, Madrid được xem là lựa chọn phù hợp nhất.

Sân Bernabéu mang lại lợi thế về quy mô, cơ sở hạ tầng và giá trị biểu tượng. Đây cũng là sân nhà của Real Madrid, CLB giàu thành tích nhất châu Âu. Ngoài ra, địa điểm này cũng dự kiến diễn ra trận chung kết World Cup 2030.

Madrid có kinh nghiệm xử lý các sự kiện bóng đá lớn trong hoàn cảnh khẩn cấp. Năm 2018, sân Bernabeu từng tổ chức trận chung kết Copa Libertadores 2018 (Cup C1 Nam Mỹ) giữa River Plate và Boca Juniors, sau khi trận lượt về tại Buenos Aires bị hủy vì bạo lực. Khi đó, công tác tổ chức tại Madrid được đánh giá thành công, tạo niềm tin cho các nhà quản lý bóng đá quốc tế.

Việc chuyển địa điểm sang Madrid cũng đặt ra bài toán an ninh mới. Cùng ngày với Finalissima, sân Metropolitano của Atletico Madrid cũng tổ chức trận giao hữu giữa Morocco và Ecuador. Hai sự kiện lớn diễn ra cùng lúc đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa cảnh sát và chính quyền thành phố.

Dù vậy, giới chức thể thao tin rằng Madrid đủ khả năng đáp ứng. Thủ đô Tây Ban Nha thường xuyên tổ chức nhiều sự kiện thể thao và văn hóa quy mô lớn, với hệ thống giao thông và an ninh được đánh giá cao.

Ở góc độ chuyên môn, trận Finalissima này đặc biệt thu hút bởi câu chuyện thế hệ. Với Argentina, tâm điểm vẫn là Messi, biểu tượng lớn nhất của bóng đá nước này trong hai thập kỷ qua.

Bên phía Tây Ban Nha, cái tên được nhắc đến nhiều nhất là Yamal. Cầu thủ sinh năm 2007 nổi lên nhanh chóng và trở thành gương mặt tiêu biểu của thế hệ mới. Viễn cảnh Yamal đối đầu Messi tạo nên sức hút đặc biệt cho trận đấu.

Lần gần nhất Tây Ban Nha thi đấu tại Bernabeu là trận giao hữu hòa Brazil 3-3 năm 2014. Trong khi đó, lần gần nhất Argentina gặp Tây Ban Nha tại Madrid diễn ra năm 2018, khi họ thắng đậm 6-1 ở sân Metropolitano.

Hoàng An (theo AS)