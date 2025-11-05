Hủy nhiều chuyến bay đến miền Trung

Vietnam Airlines hủy ít nhất 6 chuyến bay đến Phù Cát (Gia Lai) trong ngày 6-7/11 và điều chỉnh giờ khai thác nhiều chuyến khác do ảnh hưởng của bão Kalmaegi.

Vietnam Airlines cho biết sẽ hủy các chuyến bay giữa sân bay Tân Sơn Nhất và Phù Cát (Gia Lai), gồm 4 chuyến VN1390, VN1391, VN1394 và VN1395 ngày 6/11 và hai chuyến VN1392, VN1393 ngày 7/11.

Các chuyến bay VN1622, VN1623 giữa sân bay Nội Bài và Phù Cát ngày 6/11 sẽ được khai thác sớm trước 12h.

Với chặng bay Tuy Hòa (Đăk Lăk), hãng sẽ hủy các chuyến VN1650, VN1651 giữa Nội Bài và Tuy Hòa ngày 6/11, đồng thời lùi giờ khai thác 4 chuyến bay giữa Nội Bài, Tân Sân Nhất và Tuy Hòa sau 12h ngày 7/11.

Trên chặng bay giữa Tân Sơn Nhất và Chu Lai (Đà Nẵng), các chuyến bay VN1464, VN1465, VN1468 và VN1469 ngày 6/11 sẽ được khai thác trước 12h. Hãng cũng lùi giờ cất cánh các chuyến bay VN1640, VN1641 ngày 7/11 giữa Nội Bài và Chu Lai sau 10h sáng.

Vietnam Airlines còn điều chỉnh giờ các chuyến VN1422, VN1423 giữa sân bay Tân Sơn Nhất và Pleiku (Gia Lai) lên trước 12h ngày 6/11. Các chuyến VN1614, VN1615 ngày 7/11 giữa sân bay Nội Bài và Pleiku lùi khai thác sau 13h.

Thời tiết xấu sẽ ảnh hưởng hoạt động máy bay. Ảnh: Phương Linh

Bốn chuyến bay ngày 6/11 giữa các sân bay Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng và Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk) sẽ được khai thác sau 11h. Hai chuyến giữa sân bay Nội Bài và sân bay Buôn Ma Thuột sẽ lùi giờ cất cánh sau 13h ngày 7/11.

Bốn chuyến bay ngày 6/11 giữa các sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất và Phú Bài (Huế) sẽ được khai thác sau 12h. Hai chuyến ngày 7/11 giữa Tân Sơn Nhất và Phú Bài sẽ cất cánh sau 13h.

Vietnam Airlines dự tính có hơn 50 chuyến bay khác của hãng trong các ngày 6 và 7/11 cũng bị ảnh hưởng dây chuyền.

Hãng hàng không Vasco cũng hủy các chuyến bay 0V8024 và 0V8025 giữa sân bay Tân Sơn Nhất và Liên Khương (Lâm Đồng) trong ngày 6/11.

Các hãng hàng không khuyến cáo hành khách thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay, đặc biệt trong điều kiện thời tiết phức tạp. Việc chủ động cài dây an toàn, kể cả khi đèn tín hiệu đã tắt, là biện pháp quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro khi máy bay gặp nhiễu động không khí.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 20h hôm nay, tâm bão cách đảo Song Tử Tây (đặc khu Trường Sa) khoảng 220 km, cách Quy Nhơn (Gia Lai) 760 km, sức gió mạnh nhất 166 km/h, cấp 14, giật cấp 17 và đang theo hướng tây tây bắc với tốc độ 30 km/h.

Đến 19h ngày mai, tâm bão cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 120 km, giữ cấp 14, giật cấp 17, sau đó đổ bộ Quảng Ngãi - Gia Lai - Đăk Lăk với sức gió cấp 12, giật cấp 15 vào rạng sáng 7/11.