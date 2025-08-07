Huy chương VnExpress Marathon Libera Nha Trang gây sốt vì gợi hình đặc sản phố biển

Hình ảnh huy chương của VnExpress Marathon Libera Nha Trang 2025 được nhiều runner khen ngợi vì thiết kế khác biệt, gợi liên tưởng đến đặc sản địa phương như ốc biển, kem ốc quế.

Ngay sau khi công bố, hình ảnh huy chương VnExpress Marathon Libera Nha Trang 2025 nhận được hàng trăm bình luận từ người dùng mạng xã hội. Phần lớn đánh giá cao sự đổi mới trong tạo hình, màu sắc và ý tưởng.

"Đẹp quá, chắc phải chạy kiếm hai cái", tài khoản Xuân Sĩ Nha Trang viết. "Đẹp, chuẩn bị ra rước em ấy về", người dùng Mai An Tiêm để lại bình luận.

Không ít người liên tưởng thiết kế hình xoắn ốc trên nền xanh ngọc đến món ốc hương hay kem ốc quế - những đặc sản quen thuộc của thành phố biển. Dưới các bài đăng, nhiều runner bày tỏ cảm xúc hài hước, hứng thú với sự sáng tạo này.

"Liên tưởng đến món ốc hương quá", tài khoản Nguyễn Hưng bình luận. "Giống cây kem quá", một người khác nhận xét. Có người thậm chí rủ bạn làm món ốc hương sốt trứng muối khi thấy tạo hình huy chương này.

Thiết kế huy chương VnExpress Marathon Libera Nha Trang. Ảnh: VM

Bên cạnh tạo hình độc đáo, huy chương VnExpress Marathon Libera Nha Trang 2025 còn được khen về độ sắc nét và ý nghĩa. Hình khối vươn lên từ phần chân huy chương tượng trưng cho hành trình đi lên, bao bọc dần các biểu tượng kiến trúc đặc trưng của Nha Trang như tháp Trầm Hương hay Nhà hát Đó. Cách bố cục này nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng.

"Quá nghệ thuật và ý nghĩa", tài khoản Lương Hải Kim bình luận. "Độc đáo", tài khoản Ngô Chung Lợi nhận xét. "Rất biển cả", một người khác bình luận.

Ngoài yếu tố thẩm mỹ, nhiều runner cho biết họ đặc biệt quan tâm đến bộ sưu tập huy chương của hệ thống VnExpress Marathon. Một số tỏ ra tiếc nuối khi không kịp sở hữu huy chương ở các giải trước như Quy Nhơn, Đà Nẵng. Một số ý kiến cũng thắc mắc vì sao huy chương Nha Trang không có phần chuyển động như các phiên bản gần đây.

Nhà hát Đó được mô phỏng trên huy chương. Ảnh: KDI Holding

Ban tổ chức lý giải thiết kế năm nay theo phong cách tối giản, lược bỏ chi tiết trang trí rườm rà để tập trung vào hình khối cô đọng và chiều sâu ý tưởng. Mục tiêu là tạo ra sản phẩm dễ nhận diện, dễ gợi nhớ nhưng vẫn đảm bảo giá trị nghệ thuật.

VnExpress Marathon Libera Nha Trang 2025 diễn ra ngày 24/8, dự kiến thu hút 13.000 VĐV, với các cự ly từ 5km đến 42km. Giải diễn ra trên cung đường ven biển qua cầu Trần Phú, tháp Trầm Hương và đèo Lương Sơn.

Sự kiện khép lại chuỗi giải mùa hè của VnExpress Marathon hướng đến nhóm runner yêu thích du lịch kết hợp thể thao.

Lan Anh