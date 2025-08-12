Huy chương VnExpress Marathon Cần Thơ lấy cảm hứng từ đờn ca tài tử

Ban tổ chức VnExpress Marathon Cần Thơ 2025 công bố huy chương mang hình ảnh cây guitar phím lõm - biểu tượng nghệ thuật đờn ca tài tử miền Tây.

Lần đầu tiên hệ thống VnExpress Marathon, huy chương được thiết kế theo hình một nhạc cụ, tái hiện nguyên bản từ dáng đàn cây guitar cổ miền Tây, từ cần đàn đến những phím lõm đặc trưng. Ý tưởng xuất phát từ thiết kế của Công viên Lưu Hữu Phước tại trung tâm Cần Thơ. Khi nhìn từ trên cao xuống sẽ thấy hình dạng một cây đàn guitar lớn, được xem là biểu tượng của thành phố.

Huy chương VnExpress Marathon Cần Thơ 2025 tạo dáng hình cây đàn guitar với dây đeo chéo. Ảnh: VnExpress Marathon

Thân đàn là điểm nhấn với hình ảnh những chiếc ghe chợ nổi Cái Răng hướng về tâm, tạo thành bông hoa súng - loài hoa quen thuộc của vùng sông nước. Theo ban tổ chức, sự kết hợp này vừa khắc họa sinh hoạt đặc trưng của miền Tây, vừa gửi gắm thông điệp hội tụ và đoàn kết của cộng đồng runner.

Điểm mới năm nay là dây đeo chéo, lần đầu áp dụng tại VnExpress Marathon. Khi khoác lên người, vận động viên như mang theo một cây đàn thực thụ, sẵn sàng "cất lên bản nhạc chiến thắng" sau khi cán đích.

"Huy chương không chỉ là phần thưởng mà còn là một tác phẩm nghệ thuật mang linh hồn vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Chúng tôi mong mỗi VĐV sẽ cảm nhận được tinh thần, văn hóa và sự hiếu khách của người Cần Thơ khi nhận tấm huy chương này", đại diện ban tổ chức cho biết.

VnExpress Marathon Cần Thơ 2025 là giải đầu tiên của hệ thống tổ chức tại miền Tây Nam Bộ. Theo ban tổ chức, việc lựa chọn Cần Thơ nằm trong chiến lược mở rộng bản đồ chạy bộ toàn quốc, đồng thời tạo cơ hội để runner khám phá nhiều nét văn hóa địa phương đặc sắc. Đường chạy dự kiến đi qua Bến Ninh Kiều, cầu Cần Thơ, các tuyến phố ven sông và khu dân cư, mang lại trải nghiệm kết hợp giữa nhịp sống đô thị hiện đại và vẻ đẹp sông nước.

Giải diễn ra ngày 14/9 thời điểm thời tiết dễ chịu, nhiệt độ từ 26-31 độ C, thuận lợi cho runner bứt phá thành tích. Ngoài trải nghiệm thi đấu, VĐV có thể kết hợp khám phá miền Tây, tham quan chợ nổi Cái Răng, thưởng thức đặc sản như bánh tét lá cẩm, cá lóc nướng trui hay trái cây miệt vườn. Giải dự kiến có quy mô 10.000 VĐV, hiện bán vé giai đoạn Regular.

Lan Anh