Huy chương 'Tinh hoa đường chạy' của VnExpress Marathon All-Star 2026

Giải marathon áp chuẩn đầu vào duy nhất Việt Nam, diễn ra 25/1/2026, ra mắt huy chương "Tinh hoa đường chạy", lấy cảm hứng từ ánh sao hội tụ.

Một tuần sau khi ra mắt bộ áo đấu và finisher mang thông điệp "Tinh hoa đường chạy", VnExpress Marathon All-Star công bố tiếp huy chương hoàn thành cuộc đua mang tinh thần tương tự.

Huy chương VnExpress Marathon All-Star được thiết kế theo phong cách tối giản, tiếp nối tinh thần mùa trước. Ảnh: VnExpress Marathon

Tổng thể huy chương sử dụng sắc vàng ánh kim, tạo cảm giác chắc tay khi cầm. Theo ban tổ chức, thiết kế này phù hợp định vị All-Star, giải đấu tuyển chọn của hệ thống VnExpress Marathon, với tiêu chí tham gia và chất lượng chuyên môn được đặt lên hàng đầu.

Khác với nhiều mẫu huy chương thiên về họa tiết trang trí, VnExpress Marathon All-Star 2026 theo đuổi phong cách tối giản có chủ đích. Một nửa bề mặt được xử lý bằng các lớp xếp, gợi nhắc hành trình tích lũy nỗ lực. Nửa còn lại là hệ đường khắc tạo hình ngôi sao hội tụ về một điểm, phản ánh tinh thần All-Star, nơi mọi chuẩn bị, kỷ luật và bản lĩnh đều hướng về khoảnh khắc cán đích. Bề mặt huy chương được xử lý sần nhẹ nhằm tăng chiều sâu thị giác khi bắt sáng.

"Chúng tôi muốn huy chương trở thành biểu tượng của cả quá trình, từ kỷ luật trong tập luyện đến bản lĩnh trên đường chạy, để mỗi VĐV khi cầm trên tay đều cảm nhận rõ giá trị cột mốc vừa đạt được", đại diện ban tổ chức cho biết.

Ở mặt sau, thông điệp "Tinh hoa đường chạy" được đặt như một dấu xác nhận, ghi nhận bản lĩnh, kỷ luật và sự kiên định của những VĐV hoàn thành thử thách tại All-Star. Khi đặt cạnh áo đấu và hai mẫu áo finisher cự ly 21km, 42km, huy chương trở thành mảnh ghép hoàn thiện bộ nhận diện "Tinh hoa đường chạy" của mùa giải 2026.

VnExpress Marathon All-Star là giải marathon áp chuẩn đầu vào duy nhất tại Việt Nam. Ra mắt từ tháng 5/2024, giải có mức tiền thưởng thuộc nhóm cao nhất cả nước, với nhà vô địch cự ly 42km nhận 100 triệu đồng tiền mặt.

Giải được xem là một trong những sân chơi thuận lợi nhất để vận động viên phá giới hạn thành tích. Cung đường thi đấu được khóa hoàn toàn tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, nơi được cộng đồng chạy bộ gọi là "Ngôi đền tốc độ" của marathon Việt Nam.

Năm nay, All-Star chuyển sang tổ chức vào cuối tháng Một, thời điểm miền Bắc có nền nhiệt thấp, nhằm hỗ trợ vận động viên theo đuổi thành tích. Giờ xuất phát dự kiến là 4h30 với cự ly 42km và 5h30 với cự ly 21km, phù hợp nhịp sinh học của VĐV hơn.

VnExpress Marathon All-Star 2026 đang trong giai đoạn mở đăng ký. Giá bib 850.000 đồng cho cự ly 21km và 1,15 triệu đồng cho cự ly 42km. Chuẩn thành tích đầu vào giống năm ngoái, VĐV nam cần hoàn thành 42km dưới 4 giờ hoặc 21km dưới 2 giờ; VĐV nữ là dưới 5 giờ full marathon hoặc dưới 2 giờ 30 phút half marathon.

Bên cạnh đó, ban tổ chức mở hạng mục bib trải nghiệm, giới hạn 100 suất mỗi cự ly, không yêu cầu chuẩn đầu vào. Giá bib trải nghiệm là 1,1 triệu đồng cho 21km và 1,5 triệu đồng cho 42km, đóng cổng đăng ký ngày 9/1/2026. Runner quan tâm xác minh thành tích tại đây.

Hải Long