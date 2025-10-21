Hút thuốc lá không được bế em bé sơ sinh, có đúng không?

Con dâu tôi mới sinh, không cho ông nội bế cháu vì hút thuốc lá, có phải là cố tình không cho ông cháu tôi gần gũi? (Đặng Nguyên, 57 tuổi, Nghệ An)

Trả lời:

Khói thuốc chứa hơn 4.000 chất độc hại, có thể tồn tại trong không khí 2-3 giờ sau khi hút. Việc này gây ảnh hưởng đến bất kỳ ai xung quanh, kể cả khi mở cửa sổ. Khói thuốc lá có thể khiến trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ dễ bị ho, khò khè, viêm phổi, đặc biệt nguy hiểm với trẻ bị hen suyễn. Vì vậy, con dâu không cho bác bế cháu để giữ sức khỏe và bảo vệ an toàn cho em bé.

Ngoài ra, phụ nữ mang thai hít khói thuốc thụ động có nguy cơ sinh non, con nhẹ cân. Người lớn tiếp xúc thường xuyên có thể mắc bệnh tim, đột quỵ, ung thư phổi... Theo CDC Mỹ, nguy cơ ung thư phổi tăng 20-30%, bệnh tim mạch tăng 25-30% do hít phải khói thuốc thụ động.

Vì vậy, bác nên bỏ thuốc lá để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình. Bác cũng nên tạo thói quen sống lành mạnh như giữ vệ sinh cá nhân và môi trường sống, rửa tay thường xuyên, đặc biệt trước khi bế ẵm, chăm sóc trẻ. Chế độ dinh dưỡng nên đủ chất, tăng rau xanh, trái cây đồng thời tập thể dục đều đặn, suy nghĩ tích cực.

Khói thuốc lá có thể gây viêm phổi, viêm phế quản, hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh. Ảnh minh họa: Vecteezy

Bác và gia đình, em bé có thể chọn tiêm một số loại vaccine để tăng đề kháng, tránh bệnh hô hấp. Hiện có nhiều loại vaccine phòng cúm như loại của Pháp, Hà Lan, Hàn Quốc và Việt Nam. Trẻ từ 6 tháng tuổi đến dưới 9 tuổi chưa chủng ngừa cần tiêm hai mũi, cách nhau một tháng. Người từ 9 tuổi trở lên tiêm một mũi. Vaccine cần tiêm nhắc một mũi hằng năm để củng cố miễn dịch và cập nhật chủng cúm đang lưu hành.

Vaccine phế cầu có nhiều loại như: phế cầu 10, phế cầu 13, phế cầu 15, phế cầu 20 và phế cầu 23. Vaccine có thể tiêm sớm nhất cho trẻ từ 6 tuần tuổi và người lớn. Tùy vào độ tuổi và lịch sử tiêm chủng, bác sĩ sẽ chỉ định loại vaccine và lịch tiêm phù hợp.

Phụ nữ mang thai ở tuần 24-36 nên tiêm vaccine RSV để phòng bệnh và truyền kháng thể bảo vệ bé khỏi viêm phổi, viêm tiểu phế quản. Người từ 60 tuổi trở lên tiêm vaccine giúp phòng bệnh viêm phổi, viêm phế quản. Lịch tiêm chỉ một mũi duy nhất.

Bác sĩ Nguyễn Như Điền

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC