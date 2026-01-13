Hương Giang thi Miss Grand International

Hoa hậu Chuyển giới Hương Giang cho biết sẽ thi Miss Grand International phiên bản All Stars mùa đầu tiên sau lần tham gia Miss Universe 2025.

Tối 13/1, fanpage Miss Grand International (MGI) đăng tải thông tin hồ sơ thí sinh Hương Giang. Ban tổ chức giới thiệu cô là ca sĩ, người mẫu, nhà sản xuất truyền hình và "đồng thời là một trong những gương mặt chuyển giới có tầm ảnh hưởng tại Đông Nam Á".

Ngoài ra, MGI còn thông tin về các dự án xã hội, giáo dục hay hoạt động cộng đồng Hương Giang theo đuổi sau 14 năm được công chúng biết đến.

Ảnh chân dung thí sinh của Hương Giang do MGI công bố. Ảnh: Miss Grand International

Phiên bản All Stars nằm trong hệ thống của Miss Grand International, được Chủ tịch Miss Grand International - Nawat - công bố vào cuối 2025. Cuộc thi tách biệt với phiên bản gốc khi cho phép thí sinh tự do đăng ký, không cần thông qua đơn vị nắm bản quyền MGI trong nước.

Các người đẹp từng tham gia các sân chơi nhan sắc quốc tế nhưng chưa đăng quang đều có cơ hội thử sức. Cuộc thi mở rộng cho cả người người chuyển giới, phụ nữ đã kết hôn và sinh con. Mỗi nước có thể có hơn một thí sinh thi.

Đầu năm, đơn vị nắm bản quyền MGI tại Việt Nam - từng cử các người đẹp như Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Ngọc Thảo, Kiều Loan, Lê Hoàng Phương, Đoàn Thiên Ân, Nguyễn Thị Yến Nhi tham gia cuộc thi - xác nhận không cử thí sinh tham gia phiên bản mới của cuộc thi.

Thông tin Hương Giang thi MGI gây chú ý trên khắp các diễn đàn sắc đẹp trong nước, nhận về mức độ thảo luận lớn của fan. Diễn đàn sắc đẹp như Pageant Aficionado cũng chia sẻ lại bài đăng, hút lượt quan tâm của công chúng quốc tế.

Hương Giang catwalk ở Miss Universe 2025 Hương Giang catwalk tại Miss Universe 2025. Video: MU

Cô tên đầy đủ Nguyễn Hương Giang, 34 tuổi, quê Hà Nội, được khán giả chú ý khi vào top 4 Vietnam Idol 2012. Năm 2018, người đẹp đăng quang Miss International Queen ở Thái Lan. Nhiều năm qua, cô theo đuổi ca hát, đóng phim, sản xuất các chương trình truyền hình thực tế.

Hồi tháng 11/2025 cô tham gia mùa giải thứ 74, được đơn vị nắm bản quyền chọn trực tiếp, không phải đăng quang Miss Universe Vietnam. Sau 21 ngày thi và gây được hiệu ứng truyền thông nhưng Hương Giang nhận kết quả trắng tay. Cô nói buồn nhưng không tiếc bởi đã thỏa mong ước, hơn hết có cơ hội thể hiện hình ảnh, sự tự tin của người chuyển giới tại một trong những sân chơi sắc đẹp lớn nhất hành tinh.

Phiên bản All Stars của Miss Grand lúc đầu dự kiến tổ chức từ ngày 25/1 đến 13/2 nhưng hiện ban tổ chức dời sang tháng 5. Tính đến nay, đơn vị đã công bố hơn 10 thí sinh, trong đó có nhiều gương mặt quen thuộc với fan.

Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) là cuộc thi sắc đẹp quốc tế thường niên, được tổ chức tại Thái Lan từ năm 2013 bởi ông Nawat Itsaragrisil. Đây là một trong những sân chơi nhan sắc được fan quan tâm mỗi năm, cùng với Miss Universe, Miss World, Miss International. Nguyễn Thúc Thùy Tiên là thí sinh đầu tiên của Việt Nam đăng quang cuộc thi này vào năm 2021.

Tân Cao