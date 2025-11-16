Hương Giang mặc thanh lịch bên dàn thí sinh Miss Universe

Ngày 15/11, Hương Giang bước vào nội dung thi gặp gỡ ban giám khảo. Cô diện chân váy ôm kết hợp áo khoác, gắn thêm tà ngắn tạo điểm nhấn. Người đẹp cho biết chọn trang phục kín đáo cho buổi thi quan trọng nhằm thể hiện sự nghiêm túc, tạo phong thái đĩnh đạc.

Sau vòng thi áo tắm thiếu tự tin, Hương Giang cho biết thoải mái hơn khi bước vào phỏng vấn. Cô trả lời các câu hỏi bằng tiếng Anh, trong đó có một câu hỏi vui có nội dung: "Nếu chỉ còn một đô la, bạn sẽ làm gì?". Cô nói: "Tôi sẽ mua một ly cà phê vì rất cần sự tỉnh táo trong tình huống đó".