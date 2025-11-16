Hương Giang mặc thanh lịch bên dàn thí sinh Miss Universe

Ngày 15/11, Hương Giang bước vào nội dung thi gặp gỡ ban giám khảo. Cô diện chân váy ôm kết hợp áo khoác, gắn thêm tà ngắn tạo điểm nhấn. Người đẹp cho biết chọn trang phục kín đáo cho buổi thi quan trọng nhằm thể hiện sự nghiêm túc, tạo phong thái đĩnh đạc.
Sau vòng thi áo tắm thiếu tự tin, Hương Giang cho biết thoải mái hơn khi bước vào phỏng vấn. Cô trả lời các câu hỏi bằng tiếng Anh, trong đó có một câu hỏi vui có nội dung: "Nếu chỉ còn một đô la, bạn sẽ làm gì?". Cô nói: "Tôi sẽ mua một ly cà phê vì rất cần sự tỉnh táo trong tình huống đó".
Hương Giang tại hậu trường.
15 ngày qua, cô khiến truyền thông trong nước, quốc tế chú ý bởi là thí sinh chuyển giới duy nhất tại mùa thi. Ở bảng xếp hạng của Missosolog vào sáng 16/11, các chuyên gia nhan sắc xếp Hương Giang ở vị trí thứ 18.
Phần lớn thí sinh chọn trang phục như trắng, be hoặc nâu khi tham gia vòng thi. Theo các chuyên trang quốc tế, không khí buổi gặp gỡ khá căng thẳng. Các người đẹp xác định đây là vòng quan trọng, là cơ hội để thể hiện bản thân nhiều hơn.
Các thí sinh tạo dáng ở hậu trường.
Myat Yadanar Soe - thí sinh của Myanmar - phối trang phục cùng phụ kiện bông tai, lắc tay.
Miss Universe Thailand - Veena Praveenar Singh - tại vòng thi. Cô là ứng viên hàng đầu của khu vực châu Á, nhận được đánh giá cao của các chuyên gia trên các diễn đàn nhan sắc.
Thí sinh Cuba phối trang phục với túi hiệu.
Người đẹp của Cộng hòa Guinea Xích Đạo tạo sự khác biệt với làn da nâu, mái tóc ngắn.
Miss Universe Colombia - Vanessa Pulgarin - nằm trong nhóm ứng viên mạnh tại mùa thi, được nhiều người dự đoán đi sâu.
Một số người đẹp chọn mặc "cây" hồng nổi bật giữa dàn thí sinh.
Miss Universe đã đi nửa chặng đường với nhiều hoạt động bên lề. Gần 120 thí sinh tiếp tục thi trang phục dân tộc, bán kết, trước khi tiến tới chung kết vào tối 21/11.
Mùa thi thứ 74 mang chủ đề Beyond the Crown - Không chỉ là vương miện, bắt đầu vào đầu tháng 11. Tuy nhiên, ồn ào về khâu tổ chức, mâu thuẫn nội bộ lãnh đạo của Miss Universe Organization (MUO) khiến cuộc thi bị khán giả nhận xét thiếu chuyên nghiệp. Nhiều thí sinh rút lui do sức khỏe không tốt hoặc lý do cá nhân. Hiện có 120 người đẹp tiếp tục chặng đường chinh phục vương miện. Hoa hậu Victoria Kjær Theilvig, người Đan Mạch, sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm vào chung kết, tối 21/11.
Miss Universe tổ chức lần đầu năm 1952, là một trong những cuộc thi nhan sắc thu hút nhiều người xem nhất thế giới, với 165 quốc gia và vùng lãnh thổ mua bản quyền phát sóng.
Những năm gần đây, cuộc thi thay đổi nhiều luật chơi, nhằm hướng đến sự đa dạng, tôn vinh không chỉ vẻ đẹp ngoại hình mà còn là bản lĩnh và lối sống lành mạnh của phụ nữ. Từ năm 2023, tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ chấp nhận phụ nữ đã kết hôn, làm mẹ dự thi.
Tân Cao
Ảnh, video: MU