Hương Giang bên dàn thí sinh Miss Universe

Tối 5/11, Hương Giang (phải, hàng đầu) lần đầu catwalk, giới thiệu tên trên sân khấu cuộc thi.
Tối 5/11, Hương Giang (phải, hàng đầu) lần đầu catwalk, giới thiệu tên trên sân khấu cuộc thi.
Màn chào sân của Hương Giang. Video: MU
Người đẹp diện đầm cúp ngực, dáng đuôi cá, đính kết lấp lánh. Hình ảnh của Hương Giang được nhiều diễn đàn sắc đẹp đăng tải, trong đó nhiều chuyên trang xếp Hương Giang vào nhóm thí sinh nổi bật.
Người đẹp diện đầm cúp ngực, dáng đuôi cá, đính kết lấp lánh. Hình ảnh của Hương Giang được nhiều diễn đàn sắc đẹp đăng tải, trong đó nhiều chuyên trang xếp Hương Giang vào nhóm thí sinh nổi bật.
Hương Giang tại ngày thứ năm của Miss Universe, sáng 6/11.
Hương Giang tới Thái Lan hôm 31/10, sớm hơn kế hoạch hai ngày vì có lịch phỏng vấn, quay hình cùng ban tổ chức.
Hương Giang tới Thái Lan hôm 31/10, sớm hơn kế hoạch hai ngày vì có lịch phỏng vấn, quay hình cùng ban tổ chức.
Người đẹp làm quen với nhiều mỹ nhân, trong đó có Veena Praveenar Singh (phải), người Thái Lan. Cả hai thân thiết do ở chung phòng. Trước thềm cuộc thi, họ là gương mặt nổi bật của khu vực châu Á.
Người đẹp làm quen với nhiều mỹ nhân, trong đó có Veena Praveenar Singh (phải), người Thái Lan. Cả hai thân thiết do ở chung phòng. Trước thềm cuộc thi, họ là gương mặt nổi bật của khu vực châu Á.
Hương Giang quay video nhảy múa cùng Hoa hậu Hoàn vũ Philippines, Maria Ahtisa Manalo.
Với khả năng tiếng Anh khá, Hương Giang tự tin trò chuyện, giao lưu các người đẹp trong các bữa tiệc. Trên các diễn đàn sắc đẹp, Hương Giang nằm trong nhóm thí sinh có nhiều video tương tác truyền thông. Cô nhận được sự quan tâm vì là người đẹp chuyển giới châu Á đầu tiên tham gia cuộc thi.
Khán giả có thể theo dõi quá trình thi của Hương Giang tại Miss Universe 2025, cùng đêm bán kết và chung kết, miễn phí và độc quyền trên FPT Play.
Với khả năng tiếng Anh khá, Hương Giang tự tin trò chuyện, giao lưu các người đẹp trong các bữa tiệc. Trên các diễn đàn sắc đẹp, Hương Giang nằm trong nhóm thí sinh có nhiều video tương tác truyền thông. Cô nhận được sự quan tâm vì là người đẹp chuyển giới châu Á đầu tiên tham gia cuộc thi.
Khán giả có thể theo dõi quá trình thi của Hương Giang tại Miss Universe 2025, cùng đêm bán kết và chung kết, miễn phí và độc quyền trên FPT Play.
Hương Giang (phải) cao 1,7 m, thường đi giày cao 20 cm. Cô tạo dáng bên thí sinh của Singapore, Annika Xue Sager.
Hương Giang (phải) cao 1,7 m, thường đi giày cao 20 cm. Cô tạo dáng bên thí sinh của Singapore, Annika Xue Sager.
Hương Giang tạo dáng cùng thí sinh Bella Zabaneh của Belize trong nhiều hoạt động. Qua video phỏng vấn, Bella Zabaneh khen Hương Giang thân thiện, hài hước.
Hương Giang tạo dáng cùng thí sinh Bella Zabaneh của Belize trong nhiều hoạt động. Qua video phỏng vấn, Bella Zabaneh khen Hương Giang thân thiện, hài hước.
Hương Giang cùng thí sinh ở hậu trường.
Hương Giang (trái) dự sự kiện cùng phó chủ tịch Miss Grand International - bà Tesera (giữa) và các thí sinh, ngày 2/11.
Hương Giang (trái) dự sự kiện cùng phó chủ tịch Miss Grand International - bà Tesera (giữa) và các thí sinh, ngày 2/11.
Hương Giang chụp ảnh cùng đương kim Miss Universe - Victoria Kjær Theilvig - tại hoạt động trao sash (dải băng đeo cho thí sinh), ngày 4/11.
Hoa hậu tên đầy đủ là Nguyễn Hương Giang, 33 tuổi, quê Hà Nội, được khán giả chú ý khi vào top 4 Vietnam Idol 2012. Năm 2018, Hương Giang đăng quang Miss International Queen ở Thái Lan. Nhiều năm qua, hoa hậu theo đuổi ca hát, đóng phim, sản xuất chương trình truyền hình thực tế.
Hương Giang chụp ảnh cùng đương kim Miss Universe - Victoria Kjær Theilvig - tại hoạt động trao sash (dải băng đeo cho thí sinh), ngày 4/11.
Hoa hậu tên đầy đủ là Nguyễn Hương Giang, 33 tuổi, quê Hà Nội, được khán giả chú ý khi vào top 4 Vietnam Idol 2012. Năm 2018, Hương Giang đăng quang Miss International Queen ở Thái Lan. Nhiều năm qua, hoa hậu theo đuổi ca hát, đóng phim, sản xuất chương trình truyền hình thực tế.
Mùa thi thứ 74 mang chủ đề Beyond the Crown - Không chỉ là vương miện. Hoa hậu Victoria Kjær Theilvig, người Đan Mạch, sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm vào chung kết, tối 21/11. Trước tin Thái hậu Sirikit qua đời, Thái Lan ban bố sẽ để quốc tang trong vòng một năm. Cuộc thi diễn ra theo kế hoạch nhưng được điều chỉnh lại về quy mô và các phần thi để phù hợp không khí trang nghiêm. Tuy nhiên, ở chặng đầu, Miss Universe 2025 vướng ồn ào về khâu tổ chức, mâu thuẫn nội bộ về cách thức vận hành, truyền thông.
Miss Universe tổ chức lần đầu năm 1952, là một trong cuộc thi nhan sắc thu hút nhiều người xem nhất thế giới, với 165 quốc gia và vùng lãnh thổ mua bản quyền phát sóng. Ngày 29/10, ban tổ chức thông báo bổ nhiệm ông Mario Búcaro vào vị trí CEO, thay cho bà Anne Jakrajutatip.
Từ năm 2023, tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ cho biết chấp nhận phụ nữ đã kết hôn, làm mẹ dự thi.
Tân Cao
Ảnh: Galaxy Queen, Miss Universe Thailand