Hương Giang bên dàn thí sinh Miss Universe

Với khả năng tiếng Anh khá, Hương Giang tự tin trò chuyện, giao lưu các người đẹp trong các bữa tiệc. Trên các diễn đàn sắc đẹp, Hương Giang nằm trong nhóm thí sinh có nhiều video tương tác truyền thông. Cô nhận được sự quan tâm vì là người đẹp chuyển giới châu Á đầu tiên tham gia cuộc thi.

Khán giả có thể theo dõi quá trình thi của Hương Giang tại Miss Universe 2025, cùng đêm bán kết và chung kết, miễn phí và độc quyền trên FPT Play.