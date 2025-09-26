Hương Giang - người chuyển giới châu Á đầu tiên thi Miss Universe

Tối 24/9, tổ chức Miss Universe Vietnam công bố Hương Giang sẽ tham gia sân chơi nhan sắc vào tháng 11 ở Thái Lan. Thông tin khiến fan sắc đẹp trong nước, quốc tế quan tâm, các chuyên trang như Sash Factor, Missosology cập nhật thông tin về hoa hậu.
Hương Giang ở hậu trường chụp bộ ảnh thời trang giữa tháng 9.
Tổ chức Miss Universe cho phép người chuyển giới tham gia từ năm 2013 nhưng đến 2018 mới có thí sinh đầu tiên - Angela Ponce, người Tây Ban Nha. Trong các mùa tiếp theo, số lượng người đẹp chuyển giới tham gia không nhiều. Tại Miss Universe 2023 có thêm hai gương mặt là Rikkie Valerie Kollé, người Hà Lan và Marina Machete, người Bồ Đào Nha. Hương Giang là mỹ nhân chuyển giới châu Á đầu tiên tại cuộc thi.
Cô tên đầy đủ Nguyễn Hương Giang, 34 tuổi, quê Hà Nội, được khán giả biết đến sau khi vào top 4 Vietnam Idol 2012. Năm 2018, cô đăng quang Miss International Queen ở Thái Lan.
Nhiều năm qua, Hương Giang theo đuổi ca hát, đóng phim, tham gia sản xuất các chương trình truyền hình thực tế.
Cô cao 1,7 m, số đo ba vòng 86-62-90 cm.
Người đẹp có kinh nghiệm sân khấu, từng là "nàng thơ" của nhiều nhà thiết kế.
Hương Giang diễn vedette.
Chặng đường tạo dựng tên tuổi trong showbiz của Hương Giang trải qua nhiều thử thách. Năm 2012, cô công khai bản thân thuộc cộng đồng LGBT trên sóng truyền hình. Hương Giang cho biết thời gian đầu đối diện không ít định kiến của dư luận. Sau đăng quang Miss International Queen, cô tự tin hơn, muốn truyền cảm hứng cho phụ nữ chuyển giới khác.
"Hương Giang là gương mặt có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực giải trí và cộng đồng. Chúng tôi tin rằng cô ấy chưa bao giờ ngừng thử thách bản thân. Trong mọi vai trò, Hương Giang đều tỏa sáng với nội lực vững vàng, đúng với hình ảnh của một phụ nữ Việt Nam hiện đại", đại diện ban tổ chức nói lý do chọn người đẹp.
Hương Giang cho biết khi đơn vị nắm bản quyền ngỏ lời, cô băn khoăn nhưng sau đó đồng ý vì muốn tự mở ra cơ hội phát triển bản thân. "Không gì là không thể hay quá muộn với bất kỳ phụ nữ nào trên thế giới khi họ muốn dùng sức ảnh hưởng của Miss Universe để phá vỡ những định kiến và giúp ích cho cộng đồng", cô nói.
Trên các diễn đàn, fan nhận định việc Hương Giang trở thành thí sinh hứa hẹn tạo hiệu ứng truyền thông nhưng cũng sẽ có áp lực đi kèm. Khán giả kỳ vọng cô lập thành tích mới sau kết quả tốt nhất của H'Hen Niê - top 5 Miss Universe 2018.
Trong số các thí sinh của mùa giải, Hương Giang đang có lượng fan đông đảo nhất trên Instagram - hơn ba triệu người theo dõi.
Các nhà thiết kế gồm Đỗ Mạnh Cường, Adrian Anh Tuấn, Nguyễn Minh Tuấn ủng hộ Hương Giang tham gia cuộc thi. Ông Phạm Duy Khánh - Trưởng ban tổ chức Hoa hậu Trái Đất Việt Nam 2025 - cho rằng màu sắc của Hương Giang cùng sự thông minh, hoạt ngôn sẽ là lợi thế để gây chú ý so với nhiều đối thủ mạnh của Thái Lan, Chile, Bồ Đào Nha, Puerto Rico, Bờ Biển Ngà.
Sắc vóc Hương Giang ở tuổi 34.
Miss Universe tổ chức lần đầu năm 1952, là một trong cuộc thi nhan sắc thu hút nhiều người xem nhất thế giới, với 165 quốc gia và vùng lãnh thổ mua bản quyền phát sóng. Tổng thống Mỹ Donald Trump từng sở hữu toàn bộ cổ phần của Miss Universe Organization. Hiện Miss Universe do tập đoàn Legacy Holding Group USA có trụ sở chính tại Mexico, đại diện là ông Raul Rocha Cantu quản lý.
Nhằm hướng đến sự đa dạng, cuộc thi thay đổi luật chơi, tôn vinh không chỉ vẻ đẹp ngoại hình mà còn là bản lĩnh và lối sống lành mạnh của phụ nữ. Từ năm 2023, tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ cho biết chấp nhận phụ nữ đã kết hôn, làm mẹ dự thi.
Cuộc thi lần thứ 74 diễn ra ở Thái Lan vào tháng 11, dự kiến hơn 100 thí sinh khắp thế giới tham gia. Hoa hậu Victoria Kjær Theilvig, người Đan Mạch, sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm.
Tân Cao
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp