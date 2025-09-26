Hương Giang - người chuyển giới châu Á đầu tiên thi Miss Universe

Cô tên đầy đủ Nguyễn Hương Giang, 34 tuổi, quê Hà Nội, được khán giả biết đến sau khi vào top 4 Vietnam Idol 2012. Năm 2018, cô đăng quang Miss International Queen ở Thái Lan.

Nhiều năm qua, Hương Giang theo đuổi ca hát, đóng phim, tham gia sản xuất các chương trình truyền hình thực tế.