Đại học Bách khoa Hà Nội mở đăng ký thi đánh giá tư duy năm 2026

Đại học Bách khoa Hà Nội mở cổng đăng ký thi đánh giá tư duy (TSA) đợt đầu tiên của năm 2026, từ 9h ngày 5/12.

Thí sinh có nguyện vọng thi TSA đợt 1 vào ngày 24-25/1/2026 sẽ đăng ký đến 17h ngày 15/12, tại địa chỉ: https://tsa.hust.edu.vn. Lệ phí dự thi là 500.000 đồng.

PGS.TS Vũ Duy Hải, Trưởng ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp, Đại học Bách khoa Hà Nội, cho biết đợt thi này dự kiến có khoảng 25.000 chỗ. 25 điểm thi được tổ chức tại 11 tỉnh, thành gồm Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Hưng Yên, Quảng Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng.

Nếu không thi đợt 1, thí sinh có thể đăng ký hai đợt sau, vào tháng 3 và 5, thời gian đăng ký trước ngày thi khoảng một tháng.

Lịch thi đánh giá tư duy (TSA) năm 2026 chi tiết như sau:

Đợt thi Thời gian đăng ký Lịch thi Đợt 1 5-15/12/2025 24-25/1/2026 Đợt 2 5-15/2/2026 14-15/3/2026 Đợt 3 5-15/4/2026 16-17/5/2026

Năm 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội giữ ổn định cấu trúc đề thi với ba phần: Tư duy Toán học (60 phút), Tư duy Đọc hiểu (30 phút) và Tư duy Khoa học/Giải quyết vấn đề (60 phút). Các câu hỏi tập trung đánh giá năng lực tư duy của thí sinh, không kiểm tra trực diện kiến thức của môn học nào, tổng điểm là 100.

Thí sinh sẽ làm bài thi trắc nghiệm trên máy tính. Kết quả có giá trị trong hai năm.

Phần thi Số câu hỏi Thời gian thi (phút) Điểm tối đa Tư duy Toán học 40 60 40 Tư duy Đọc hiểu 20 30 20 Tư duy Khoa học/

Giải quyết vấn đề 40 60 40

Năm 2025, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng tổ chức ba đợt thi TSA tại Hà Nội, thu hút hơn 28.000 thí sinh với gần 57.000 lượt thi.

Điểm trung bình của tất cả thí sinh là 55,23/100. Thủ khoa là Vũ Minh Đức, học sinh lớp 12 Toán 2, trường THPT chuyên Bắc Ninh, đạt 98,61/100 điểm, là kỷ lục của kỳ thi.

Kết quả TSA được hơn 50 trường đại học dùng xét tuyển đầu vào. Riêng với Đại học Bách khoa Hà Nội, điểm chuẩn xét theo điểm thi đánh giá tư duy TSA là từ 46,48 đến 86,97, ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo lấy cao nhất.

Thí sinh trong phòng thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội hồi tháng 1. Ảnh: HUST

Dương Tâm