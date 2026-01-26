Hùng Huỳnh vào đề cử Gương mặt đẹp trai nhất thế giới 2026

Ca sĩ Hùng Huỳnh, 27 tuổi, góp mặt trong danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới của TC Candler.

Ngày 25/1, chuyên trang phê bình độc lập về nghệ thuật, điện ảnh và sắc đẹp của Mỹ công bố sáu đề cử đầu tiên của hạng mục. Gemini Hùng Huỳnh được xếp cạnh Keonho - em út nổi bật của nhóm Cortis và nhiều gương mặt đến từ các quốc gia khác.

Chân dung Hùng Huỳnh trong bức ảnh do ban tổ chức đăng tải.

Fan ca sĩ bình luận sôi nổi trên các diễn đàn, hội nhóm FC. Cuộc bình chọn sẽ diễn ra trong nhiều tháng, dự kiến công bố vào cuối năm. Các đề cử khác sẽ được TC Candler lần lượt công bố.

Hùng Huỳnh tạo dáng trên thảm đỏ Hùng Huỳnh tạo dáng khi dự sự kiện năm 2025.

Hùng Huỳnh quê Đồng Nai, được công chúng biết đến qua những video cover nhiều bài nhảy của các nhóm Kpop. Năm 2023, ca sĩ tham gia show Asia Super Young tại Trung Quốc, đứng thứ 17 trong số 60 thí sinh. Dù có cơ hội hoạt động ở nước ngoài, anh cho biết muốn về nước lập nghiệp.

Năm 2024, anh tạo hiệu ứng sau tham gia Anh trai say hi, vào đến chung kết. Từ chỗ ít được khán giả biết đến, Hùng Huỳnh trở thành gương mặt tiềm năng của showbiz. Trong show, anh có các bài hát gây chú ý như I'm Thinking About You, Đầu đội sừng, 10/10. Thế mạnh của Hùng Huỳnh là vũ đạo chuyên nghiệp, dễ dàng tạo hiệu ứng trên sân khấu. Cùng năm, anh thắng danh hiệu Mỹ nam của năm tại giải thưởng Ngôi sao của năm.

Hùng Huỳnh hát 'Bâng quơ' Hùng Huỳnh hát "Bâng quơ".

Hai năm qua, Hùng Huỳnh tham dự nhiều sự kiện Vbiz, là gương mặt quảng cáo của nhiều nhãn hàng. Anh ra các sản phẩm âm nhạc như Chẳng thể nhắm mắt, Bâng quơ nhưng chưa quá bùng nổ. Ngoài ra, ca sĩ có nhiều dự án kết hợp đồng nghiệp. Hiện Hùng Huỳnh có gần nửa triệu người theo dõi trên Instagram.

Danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới được thực hiện lần đầu năm 1990, trong khi hạng mục dành cho sao nam ra mắt năm 2014. Tiêu chí bình chọn dựa trên các yếu tố xinh đẹp, điển trai, quyến rũ, thanh lịch, tự nhiên, sự độc đáo, triển vọng.

Năm 2025, dẫn đầu bảng xếp hạng 100 gương mặt đẹp trai nhất là tài tử Trung Quốc Trương Triết Hạn, 34 tuổi. Ca sĩ Rosé nhóm Blackpink thắng hạng mục dành cho nữ.

Tân Cao

Ảnh, video: Nhân vật cung cấp