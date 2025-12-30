Dung mạo ngôi sao 'Đẹp trai nhất thế giới' 2025

Sự nghiệp của Trương Triết Hạn không suôn sẻ. Tháng 8/2021, anh hứng chịu làn sóng tẩy chay do lộ các bức ảnh tươi cười quanh khu vực đền Yasukuni - ngôi đền gây tranh cãi nhất Nhật Bản, nơi thờ những người tham gia lực lượng phát xít và tội phạm chiến tranh trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Điều này gây phẫn nộ với Trung Quốc, Hàn Quốc và Triều Tiên - những nước từng bị phát xít Nhật xâm lược và tàn phá. Đến nay, anh chưa quay trở lại màn ảnh nhưng vẫn duy trì hoạt động âm nhạc.