Dung mạo ngôi sao 'Đẹp trai nhất thế giới' 2025

Tạp chí TC Candler công bố Trương Triết Hạn, 34 tuổi, dẫn đầu bảng xếp hạng 100 gương mặt đẹp trai nhất năm. Năm 2024 và 2023, anh lần lượt giữ hạng ba và bảy.
Trương Triết Hạn sinh năm 1994 ở Giang Tây, Trung Quốc, nổi tiếng từ bộ phim Sơn hà lệnh (2021). Năm 2008, anh trúng tuyển vào khoa Nhạc kịch thuộc Học viện Hý kịch Thượng Hải. Anh cũng là người đầu tiên ở quê nhà thi đỗ ngôi trường này. Dù dòng họ phản đối, anh quyết tâm theo đuổi nghệ thuật nhờ bố mẹ động viên.
Trương Triết Hạn hát Moon Light. Video: YouTube ZHHZZH
Mỹ nam cao 1,81 m, hình thể cân đối, sống mũi cao, mang vẻ đẹp unisex. Dung mạo ấn tượng giúp anh phù hợp nhiều kiểu ăn mặc và làm đẹp.
Đóng phim từ năm 2009, anh ghi dấu ấn với các tác phẩm như: Sao lại yêu em mất rồi, Tình yêu rực rỡ, Nhất kiến bất khuynh tâm, Vân Tịch truyện, Liệt hỏa anh hùng. Ngoài diễn xuất, anh còn ca hát, phát hành album solo Moon Light, Tôi gặp được Tôi, đĩa đơn Melancholy Sunshine, Knight Errant.
Sự nghiệp của Trương Triết Hạn không suôn sẻ. Tháng 8/2021, anh hứng chịu làn sóng tẩy chay do lộ các bức ảnh tươi cười quanh khu vực đền Yasukuni - ngôi đền gây tranh cãi nhất Nhật Bản, nơi thờ những người tham gia lực lượng phát xít và tội phạm chiến tranh trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Điều này gây phẫn nộ với Trung Quốc, Hàn Quốc và Triều Tiên - những nước từng bị phát xít Nhật xâm lược và tàn phá. Đến nay, anh chưa quay trở lại màn ảnh nhưng vẫn duy trì hoạt động âm nhạc.
Trên sân khấu, Trương Triết Hạn diện nhiều mẫu áo nữ tính làm bằng ren, voan, thêu hoa, sequin, phối quần ống đứng và sneakers. Anh dùng phụ kiện như kính râm, dây chuyền dài, nhẫn và khuyên tai để tăng vẻ cuốn hút.
Ngoài đời, anh chuộng những bộ đồ năng động và phóng khoáng, thỉnh thoảng lăng xê mốt đồ ngủ.
Trương Triết Hạn tôn chiều cao với suit họa tiết kẻ sọc dọc.
Phong cách dạo phố của ca sĩ với bộ quần áo kaki màu kem, áo ba lỗ và mũ beanie. Triết Hạn thích xỏ khuyên tai, sắm nhiều mẫu để phối đồ, như khuyên tròn, khuyên nụ đính đá, bông tai dài.
Anh theo đuổi mốt quần chắp vá kết hợp gilet phao.
Phong cách thập niên 1980 của tài tử với bộ tracksuit bằng nhung màu tím.
Sao Mai
Ảnh, video: Instagram Zhangzhehan