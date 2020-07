Huế tưởng niệm người chết năm 1885

Thừa Thiên - HuếSau lễ tế đàn Âm hồn của chính quyền, nhiều gia đình làm mâm cỗ tưởng nhớ những người đã chết ngày kinh đô Huế thất thủ năm 1885.

Trưa 13/7 (23/5 âm lịch), trên các tuyến phố ở TP Huế, người dân bày mâm cỗ cúng trước nhà để tưởng niệm ngày kinh đô Huế thất thủ. Các ngã ba, ngã tư được chọn đặt mâm cỗ cúng. Ngoài khoai, sắn, người dân đặt thêm những nắm cơm vắt, ly nước chè pha sẵn. Trước mỗi bàn cúng, họ đốt một đống lửa.

Tất bật bày biện mâm cỗ ở ngã tư đường Trương Gia Mô, phường Vỹ Dạ, ông Ngô Quang Ngữ, 67 tuổi, nói năm nào gia đình cũng làm mâm cỗ để tưởng niệm những người chết trong binh loạn năm 1885. Tục lệ cúng ngày 23/5 âm lịch được gia đình ông duy trì qua nhiều thế hệ.

"Ngày xưa, người dân Huế trong kinh thành chết đói, giẫm đạp lên nhau chết trong tiết mưa lạnh. Bởi vậy các gia đình đều đốt đống lửa phía trước để các oan hồn có thể sưởi ấm. Đây cúng là dịp nhắc nhỡ con cháu về một sự kiện lịch sử đau thương của người Huế", ông Ngữ nói.

Ông Ngô Quang Ngữ đốt đống lửa trước mâm cỗ chiều 23/5 Âm lịch. Ảnh: Võ Thạnh.

Cũng như bao gia đình khác, đến ngày 23/5 âm lịch, gia đình nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Thừa Thiên Huế, làm mâm cỗ cúng ngày kinh đô Huế thất thủ, hay gọi là cúng ngày âm hồn.

Trong mâm cỗ thường có hương, chuối, hột nổ, giấy tiền, giấy vàng mã, khoai sắn, đậu mít... và phải có cháo thánh, cơm vắt, muối (dành cho âm hồn chết đói), một ghè nước chè lớn (dành cho người chết khát), áo binh và đống lửa (dành cho người chết nước).

Theo ông Hoa, lễ cúng có từ thời vua Thành Thái. Ngày 5/7/1885 (23/5 âm lịch), sau khi kinh thành Huế thất thủ, hàng nghìn quan quân và dân thường chết, năm 1894 vua Thành Thái đã giao Bộ Lễ xây dựng đàn Âm hồn ngay trên chính trại lính Thần Cơ (pháo binh) để tưởng niệm. Đàn Âm hồn xưa kia xây dựng lộ thiên trên diện tích hơn 1.500 m2 ở phường Huệ Nam, cạnh cửa Nhà Đồ.

Chính quyền Thừa Thiên Huế tế đàn Âm hồn sáng 23/5 âm lịch. Ảnh: Võ Thạnh

Lúc đầu đàn được đắp bằng đất, sau xây cất thành ngôi miếu uy nghi với một căn nhà ba gian, một bên để cất giữ đồ cúng tế lễ. Lễ tế hàng năm do Ty Lý Thiện phụ trách và quan Đề đốc hộ thành đứng chủ lễ. Trên mâm cỗ luôn có tam sanh trâu, dê, lợn và các món ăn dân gian như khoai, sắn.

Ngoài đàn Âm hồn do triều đình lập, người dân trong kinh thành Huế còn lập 5 đàn miếu nhỏ tại các tuyến giao lộ để tưởng nhớ những người đã chết. Người dân tổ chức tảo mộ những ngôi mộ chôn tập thể ở chùa Ba Đồn, khu rừng Trà Am thuộc phường An Tây.

"Ngày xưa, sau khi triều đình Nguyễn tiến hành tế đàn Âm hồn xong thì người dân trong kinh thành Huế mới bắt đầu làm mâm cỗ cúng. Ban đầu chỉ dân trong kinh thành cúng ngày 23/5, sau đó tục lệ này lan rộng. Lễ cúng âm hồn kéo dài từ ngày 23/5 cho đến cuối tháng 5", ông Hoa nói.

Các cơ quan cũng bày biện mâm cỗ trên vỉa hè cúng ngày 23/5. Ảnh: Võ Thạnh.

Tiến sĩ Trần Đình Hằng, Viện trưởng Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế, cho rằng tục lệ cúng ngày kinh đô Huế thất thủ đã hằn sâu trong tâm thức con người Huế. "Quy mô đàn Âm hồn không lớn, song có thể coi đó là một biểu tượng sống động của lịch sử và văn hóa vùng kinh đô Huế, của đất nước một thời, sừng sững như một đài tưởng niệm đặc trưng kiểu Huế", ông Hằng nói.

Trước đó 5h sáng 13/7, trong trang phục áo dài khăn đóng, ông Phan Thiên Định, Phó chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế, đã chủ trì lễ tế đàn Âm hồn với các nghi thức như quán tẩy, dâng rượu.

Võ Thạnh