Huế thu 71,5 tỷ đồng dịp giải chạy VnExpress Marathon

Ông Hoàng Phước Nhật, Phó giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết doanh thu du lịch trong tuần diễn ra giải chạy VnExpress Marathon tăng 16 tỷ đồng so với năm ngoái (55 tỷ). "Điều này cho thấy ngày càng nhiều người lựa chọn đến Huế để chạy bộ kết hợp du lịch", ông nói.

Doanh thu tăng mạnh thể hiện rõ qua công suất phòng trung bình tại các khách sạn, homestay đạt trên 60%, với hơn 36.500 khách lưu trú - cao nhất từ đầu năm.

Anh Nguyễn Văn Lai, 26 tuổi, tài xế xe Grap là người cảm nhận rõ nhất sự sôi động ở Huế trong những ngày tổ chức giải chạy. "Tôi chở khách từ 5h đến 22h, gần như không nghỉ. Hầu hết là runner", anh Lai kể. Vừa chạy xe, anh vừa giới thiệu cho hành khách về những địa điểm ăn uống, thăm quan ở cố đô.

Theo anh Lai, ngày thi đấu, việc phân luồng giao thông có ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, song cũng nhận được sự ủng hộ rất nhiều. Cả chính quyền và người dân Huế đều đánh giá cao VnExpress Marathon vì mang đến lợi ích rất lớn cho ngành du lịch. "VnExpress Marathon đã trở thành một ngày hội lớn của Thừa Thiên Huế", anh Lai khẳng định.

VnExpress Marathon Huế 2024 diễn ra ngày 21/4, mở màn cho Lễ hội mùa hạ với loạt hoạt động hấp dẫn. Giải chạy thu hút hơn 8.000 runner tham gia và hàng chục nghìn người thân đi cùng. Các runner trên cả nước đã cùng chạy qua đường Lê Duẩn, Yết Kiêu, Đặng Thái Thân, Đoàn Thị Điểm, Đinh Công Tráng, Đinh Tiên Hoàng, Trần Hưng Đạo, cầu Trường Tiền, Lê Lợi, Đập Đá, Nguyễn Sinh Cung, Lâm Hoằng, Trương Gia Mô, Lê Đức Anh... trước khi về đích trên đường Lê Duẩn.

Không chỉ chạy bộ, runner dự giải và các em nhỏ tham gia Kun Marathon còn được miễn phí vé tham quan nhiều địa điểm nổi tiếng ở Huế. Đây là kết quả phối hợp giữa BTC và địa phương nhằm nâng cao trải nghiệm cho runner.

Ông Phan Thiên Định, Bí thư TP Huế hoàn thành cự ly 21km tại VnExpress Marathon Huế 2024, khen ngợi công tác tổ chức giải. Theo ông sự chuyên nghiệp của BTC và giải diễn ra thường niên từ năm 2020 khiến sức hút với du khách, runner ngày càng lớn. Trên đường đua, nhiều người nhận ra ông Phan Thiên Định, nhận xét Huế là đường chạy đẹp, xanh. Người dân mến khách và cổ vũ nhiệt tình.

Từ đầu năm 2024 đến nay, Thừa Thiên Huế đón lượng khách du lịch lớn, tăng cao so với cùng kỳ. Trong 4 tháng đầu năm, lượng khách đến Huế ước đạt 1.260.699 lượt, tăng 30,7% so với cùng kỳ năm trước; trong đó khách quốc tế ước đạt 621.579 lượt, tăng gần 45% so với cùng kì năm trước; khách nội địa ước đạt 639.120 lượt, tăng 19,2% so với năm 2023. Tổng thu từ du lịch ước đạt 2.595,6 tỷ đồng; tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước.

Theo kế hoạch, năm 2024 Thừa Thiên Huế dự ước đón khoảng 3,5 - 4 triệu lượt khách, trong đó khách nội địa chiếm khoảng 60-70% (khoảng 2,4 triệu lượt). Mùa hè 6 tháng đầu năm dự ước sẽ đón được khoảng 1,3 triệu lượt khách nội địa (tăng khoảng 13% so với 6 tháng đầu năm 2023) và kỳ vọng sẽ cố gắng vượt hơn kế hoạch đề ra.

Võ Thạnh