Hứa Thuận Long - từ runner phong trào đến VĐV tuyển Bình Dương

Sau khi liên tiếp đạt PR mới, Hứa Thuận Long chính thức gia nhập tuyển điền kinh Bình Dương, luyện tập và thi đấu nội dung marathon.

Tháng 12/2023, Hứa Thuận Long giành chức vô địch VnExpress Marathon Hải Phòng với thành tích 2 tiếng 34 phút. Kết quả này giúp anh trở thành vận động viên (VĐV) phong trào, chưa từng khoác áo tuyển chạy nhanh nhất Việt Nam. Chỉ ba tháng sau, tại Tokyo Marathon 2024, anh tiếp tục bứt phá, lập kỷ lục cá nhân với thành tích 2 tiếng 29 phút.

Hứa Thuận Long tham gia Tokyo Marathon 2024. Ảnh: NVCC

Theo thống kê của Vietnam Best Marathons, tính đến tháng 3/2024, anh thuộc top 13 runner chạy full marathon nhanh nhất Việt Nam. Trước đó không lâu, cựu tuyển thủ quốc gia Lê Văn Tuấn giới thiệu nam runner cho đội tuyển Bình Dương.

Sau vài tháng luyện tập ở đội tuyển, Hứa Thuận Long nhận thấy bản thân có nhiều tiến bộ. Điều này được chứng minh bằng thành tích 32 phút 37 giây ở cự ly 10km tại giải Tiền Phong Marathon, cải thiện gần 2 phút so với PR cũ ở cự ly này. "Tham gia vào đội tuyển Bình Dương là một bước tiến lớn. Tôi được tập những giáo án bài bản, được tiếp thêm động lực từ đồng đội giúp tôi tăng cả về thành tích lẫn, tinh thần trong thi đấu", anh nói.

Tuy vậy, so với việc thi đấu phong trào, trở thành VĐV chuyên nghiệp khiến chân chạy đến từ TP HCM đối mặt với nhiều thách thức. "Gia nhập tuyển đồng nghĩa với việc tôi phải cạnh tranh gay gắt hơn. PR của tôi so với runner phong trào có thể nằm trong top đầu. Nhưng so với các VĐV chuyên nghiệp, thành tích này chưa là gì", Hứa Thuận Long chia sẻ.

Hơn nữa, việc bắt đầu sự nghiệp điền kinh ở tuổi 34 cũng là một trở ngại lớn vì ngày càng có nhiều tài năng trẻ nổi lên. VĐV cho rằng cần nỗ lực nhiều hơn vì khi khoác áo đội tuyển việc chạy không còn của riêng bản thân mà đại diện cho màu cờ sắc áo.

Hứa Thuận Long trong một buổi luyện tập. Ảnh: NVCC

Hứa Thuận Long (sinh năm 1990), bắt đầu sự nghiệp chạy bộ từ năm 2017. Như nhiều runner khác, con đường đến full marathon của Hứa Thuận Long đầy thử thách. Cuộc đua marathon đầu tiên của anh từng kéo dài 5 tiếng 20 phút tại một giải chạy ở Vũng Tàu. Thành tích sub 2:35 tại giải Hải Phòng năm ngoái cũng là kết quả của những ngày tháng luyện tập đầy khó khăn. Anh từng dành nửa năm trời để lên Đà Lạt tập huấn, làm quen với cung đường, khí hậu để chuẩn bị cho chức vô địch lúc bấy giờ.

"Sau khi vượt qua cột mốc này tại giải VnExpress Marathon Hải Phòng, tôi tự tin hơn khi thi đấu ở Tokyo Marathon 2024, giải vô địch quốc gia cự ly dài báo Tiền Phong và nhiều giải phong trào sau này", Hứa Thuận Long chia sẻ.

Trong tháng 4 vừa qua, anh dự hai giải đấu là Tây Hồ Half Marathon 2024 và UMC Run. Tại giải Tây Hồ, anh đạt thành tích 1 tiếng 15 phút 47 giây, đứng vị trí thứ 3, chỉ sau chân chạy người Kenya và VĐV tuyển điền kinh quốc gia Nguyễn Trung Cường. Sau đó vài ngày, nam VĐV giành chức vô địch giải UMC Run cự ly 30km.

Hứa Thuận Long tại giải chạy UMC Run 2024. Ảnh: NVCC

"Có được sự bền bỉ này là nhờ thời gian dài tích lũy thể lực, tham gia nhiều cuộc đua cọ xát và nỗ lực vươn lên không ngừng. Bên cạnh đó tôi còn có sự đồng hành của Pocari Sweat Việt Nam hỗ trợ về vật chất, tinh thần", anh chia sẻ.

Không chỉ đặc biệt hỗ trợ Hứa Thuận Long thời gian qua, Pocari Sweat Việt Nam còn đồng hành với các sự kiện thể thao với vai trò nhà tài trợ thức uống.

Lan Anh