Hứa Thuận Long ghi dấu ấn tại Tokyo Marathon 2024

Hứa Thuận Long trở thành runner phong trào Việt Nam đầu tiên đạt mốc sub 2:30 khi thi đấu thành công tại Tokyo Marathon vào đầu tháng 3.

Tokyo Marathon 2024 diễn ra ngày 3/3 có hơn 38.000 VĐV từ nhiều quốc gia, trong đó có 22 VĐV Việt Nam. Hứa Thuận Long, với sự đồng hành của Pocari Sweat, trở thành VĐV Việt có thành tích tốt nhất tại giải major trên đất Nhật Bản. Trong lần đầu tiên xuất ngoại, nhà vô địch VnExpress Marathon Hải Phòng 2023 đạt thông số 2 tiếng 29 phút 55 giây, đứng hạng 183.

Thành tích này giúp Hứa Thuận Long duy trì vị thế runner phong trào hàng đầu hiện nay, phần nào thể hiện nỗ lực chinh phục không ngừng của anh. Hiện anh đang xếp thứ 13 trong bảng xếp hạng những runner có thành tích tốt nhất Việt Nam, theo thống kê của Vietnam Best Marathon, chỉ sau 12 thành viên đội tuyển quốc gia.

Thuận Long cho biết để đạt con số này, anh trải qua quá trình tập luyện kéo dài. Từ sau Tết, runner người TP HCM đã lên Đà Lạt để tập luyện dài ngày nhằm làm quen thời tiết lạnh và không khí loãng của vùng cao. Điều này phần nào giúp anh thích nghi tốt hơn khi thi đấu dưới cái lạnh của Tokyo đầu tháng 3. Bên cạnh việc tập luyện, Long luôn chú trọng quá trình tiếp nước, bổ sung ion thiết yếu. Pocari Sweat là nhãn hàng hỗ trợ anh trong quá trình chuẩn bị và thi đấu tại Nhật.

Hứa Thuận Long tại Tokyo Marathon 2024. Ảnh: Pocari Sweat

Trở về Việt Nam sau dấu ấn tại Tokyo, Thuận Long cho biết anh hạnh phúc khi chinh phục thành công cột mốc sub 2:30 và cho rằng đây là thành quả của quá trình nhiều năm trời rèn luyện. "Đây là sự đền đáp ý nghĩa cho những nỗ lực của tôi trong suốt nhiều năm theo đuổi chạy bộ", runner TP HCM chia sẻ.

Xuất phát từ mục tiêu chạy để cải thiện sức khỏe, runner có biệt danh "Long Íu" dần say mê môn thể thao tốc độ. Anh tự đặt mục tiêu tốt hơn mỗi ngày để từng bước chinh phục những cột mốc trên hành trình trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. "Luôn nỗ lực không ngừng và duy trì tập luyện, tôi tin rằng mình sẽ tiếp tục phá vỡ giới hạn của bản thân. Từ năm 2017 đến nay, tôi vẫn chạy và không có ý định dừng lại", runner vừa trở về từ Tokyo chia sẻ.

Đồng hành cùng Hứa Thuận Long, Pocari Sweat cho biết thành tích của VĐV tại Tokyo Marathon 2024 cùng kỷ lục cá nhân mới giúp lan tỏa thông điệp "Road to be better". Đại diện nhãn hàng cho rằng hành trình của của runner Việt là nguồn cảm hứng cho tất cả người đam mê thể thao, tiếp thêm động lực trên hành trình chinh phục giới hạn bản thân.

Hứa Thuận Long nạp nước, bổ sung ion với Pocari Sweat. Ảnh: Pocari Sweat

Tokyo Marathon ra đời từ 2007, là giải đấu khởi đầu mùa 2024 của World Marathon Majors - hệ thống sáu giải chạy lớn nhất hành tinh. Benson Kipruto là nhà vô địch nam 42km với thành tích 2 tiếng 2 phút 16 giây. Các giải tiếp diễn ra ở Boston ngày 15/4, London ngày 21/4, Berlin ngày 29/9, Chicago ngày 13/10 và New York City ngày 3/11.

Hoài Phương