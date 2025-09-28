Hứa Ngân Xuyên: 'Lý Huynh vô địch cờ tướng thế giới là tất yếu'

Trung QuốcTheo kỳ thủ 6 lần vô địch cờ tướng Trung Quốc, Hứa Ngân Xuyên, đại diện Việt Nam Lại Lý Huynh xứng đáng lần đầu thắng trận chung kết thế giới 2025.

"Lý Huynh không giỏi như những kỳ thủ hàng đầu Trung Quốc, nhưng trình độ của cậu ấy cũng phải ngang tầm Đại sư mạnh", Ngân Xuyên nói trong video trên trang cá nhân. "Vì thế, rất khó dự đoán kết quả trong một trận đấu với Lý Huynh. Không ai có thể tự tin nói sẽ thắng cậu ấy trong một trận đấu".

Từ trái sang: Doãn Thăng, Lý Huynh và Phồn Duệ, trên bục nhận huy chương cờ tiêu chuẩn cá nhân nam, giải cờ tướng vô địch thế giới lần thứ 19 ở Thượng Hải, Trung Quốc ngày 27/9/2025. Ảnh: CXA

Với 6 lần vô địch cá nhân Trung Quốc, Ngân Xuyên chỉ kém kỷ lục gia Hồ Vinh Hoa với 14 lần đăng quang. Anh cũng ba lần vô địch thế giới năm 1999, 2003 và 2007, bằng thành tích của Vương Thiên Nhất. Kỳ thủ 50 tuổi cũng chính là thần tượng của Lý Huynh. Theo dữ liệu của trang cờ tướng Trung Quốc Gdchess, Ngân Xuyên và Lý Huynh đã gặp nhau 4 ván. Đại diện Trung Quốc thắng một, và hòa ba ván.

"Tôi đã nhiều lần đấu với Lý Huynh", kỳ thủ sinh năm 1975 nói thêm. "Cậu ấy thường cảm thấy áp lực tâm lý khi gặp những kỳ thủ nhất định. Còn khi đấu với những kỳ thủ trẻ, tâm lý của Lý Huynh thoải mái và cởi mở hơn".

Đặc cấp đại sư là danh hiệu cao nhất Liên đoàn Cờ tướng Trung Quốc trao cho kỳ thủ, tương đương Đại kiện tướng trong cờ vua. Còn Đại sư tương ứng Kiện tướng. Trung Quốc hiện có khoảng 40 Đặc cấp đại sư và vài trăm Đại sư, tính cả 43 cao thủ đã bị trừng phạt vì mua bán độ.

Lý Huynh chưa thắng trận nào trong hàng chục ván đấu các Đặc cấp đại sư như Hác Kế Siêu, Trịnh Nhất Hoằng, Vương Thiên Nhất, Uông Dương, Trịnh Duy Đồng hay Ngân Xuyên. Tuy nhiên, kỳ thủ số một Việt Nam cũng có thành tích đối đầu tốt hơn những Đặc cấp đại sư như Triệu Quốc Vinh, Trương Học Triều, Vu Ấu Hoa hay Lục Vĩ Thao.

Kỳ thủ Hứa Ngân Xuyên. Ảnh: Baidu

Lý Huynh cũng có đối đầu tốt hơn thần đồng cờ tướng 17 tuổi của Trung Quốc Mạnh Phồn Duệ, biệt danh "Tiểu Ma Đồng". Tại giải cờ tướng thế giới 2025 vừa qua, anh xếp trên Phồn Duệ nhờ chỉ số phụ, để vào chơi trận chung kết với Doãn Thăng. Trong trận chung kết ở Bến Thượng Hải, Doãn Thăng 20 tuổi, chiếm ưu thế lớn sau khai cuộc, nhưng bị Lý Huynh phản tiên ở trung cuộc. Kỳ thủ 35 tuổi thắng sau 54 nước cờ, đem về chức vô địch lịch sử cho Việt Nam.

Ngân Xuyên không muốn bình luận lại trận chung kết, vì anh "cảm thấy xấu hổ" khi Trung Quốc mất thế độc tôn sau 35 năm tại giải. "Doãn Thăng thua chủ yếu vì vấn đề tâm lý, khi đứng trước trận đấu lớn", Ngân Xuyên nói. "Tôi hiểu cảm giác đó vì từng trải qua trường hợp tương tự. Điều này có thể dẫn tới sai lầm, và sụt giảm chất lượng thi đấu".

Tuy nhiên, Ngân Xuyên không phủ nhận tài năng của Lý Huynh. "Lý Huynh thực sự xuất sắc", kỳ vương 50 tuổi nói. "Hai năm trước, cậu ấy suýt thắng Mạnh Thần trong trận chung kết thế giới ở Houston, Texas, Mỹ. Vì thế, chiến thắng này có thể mang tính ngẫu nhiên, nhưng là kết quả tất yếu. Nhờ tập luyện liên tục, Lý Huynh tích lũy kinh nghiệm để có tâm lý vững vàng hơn, sẵn sàng vượt qua thử thách ở những giải lớn".

Lý Huynh không còn mắc sai lầm như ở trận chung kết với Mạnh Thần hai năm trước. Anh tận dụng triệt để lỗi của Doãn Thăng, để lần đầu vô địch thế giới năm nay. "Lúc này, không ai dám nói có thể đánh bại Lý Huynh nữa", Ngân Xuyên nhấn mạnh.

Xuân Bình tổng hợp