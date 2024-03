Houthi tập kích chiến hạm Mỹ trên Biển Đỏ

Lực lượng Houthi phóng tên lửa, drone và xuồng tự sát nhằm vào khu trục hạm Mỹ trên Biển Đỏ, số vũ khí này bị đánh chặn.

"Hải quân, không quân và lực lượng tên lửa của chúng tôi mở chiến dịch quân sự nhằm vào hai khu trục hạm Mỹ trên Biển Đỏ", Yahya Saree, phát ngôn viên Houthi, ngày 5/3 thông báo. Ông Saree cho biết Houthi sử dụng nhiều tên lửa diệt hạm và phương tiện không người lái trong vụ tập kích.

Ông Saree tuyên bố vụ tập kích nhằm "cổ vũ người dân Palestine đang bị đàn áp và đáp trả hành động gây hấn của liên quân Mỹ - Anh nhằm vào đất nước chúng tôi". Ông cảnh báo Houthi "không do dự mở rộng chiến dịch nhằm vào tất cả mục tiêu thù địch" tại khu vực.

Khu trục hạm USS Carney của Mỹ di chuyển trên Đại Tây Dương tháng 3/2023. Ảnh: US Navy

Bộ Tư lệnh Trung tâm của quân đội Mỹ (CENTCOM) cùng ngày thông báo lực lượng trực thuộc "bắn hạ một tên lửa đạn đạo diệt hạm và ba máy bay không người lái (drone) tự sát" vào buổi chiều.

Số tên lửa và drone nói trên do Houthi phóng nhằm vào khu trục hạm USS Carney trên Biển Đỏ, không gây ra thiệt hại hay thương vong cho chiến hạm Mỹ.

Lực lượng Mỹ vào buổi tối hạ ba tên lửa diệt hạm và ba phương tiện mặt nước không người lái (USV) phóng từ khu vực do Houthi kiểm soát tại Yemen. CENTCOM tuyên bố các vụ đánh chặn nói trên nhằm "bảo vệ quyền tự do hàng hải, giúp các vùng biển quốc tế an toàn hơn đối với chiến hạm Mỹ và tàu hàng".

Cùng ngày, hãng vận tải MSC có trụ sở tại Thụy Sĩ cho biết tàu hàng MSC Sky II của họ "trúng tên lửa ở vị trí cách thành phố Aden, Yemen 135 km và eo biển Bab-el-Mandeb 275 km về phía đông nam".

Vụ tập kích gây ra "đám cháy nhỏ" trên tàu Sky II, ngọn lửa đã được dập tắt và không thành viên thủy thủ đoàn nào bị thương. Tàu Sky II đang tiếp tục hành trình tới Djibouti và thiệt hại sẽ được đánh giá thêm sau khi phương tiện cập cảng.

Lực lượng Houthi trước đó thông báo tập kích tên lửa "tàu MSC Sky của Israel trên Biển Arab, đòn đánh trực diện và chính xác". Theo hãng an ninh Ambrey có trụ sở tại Anh, phương tiện được ghi là do công ty ZIM Integrated Shipping Services của Israel vận hành, song đây có thể là thông tin đã lỗi thời.

Một số địa điểm trong khu vực Houthi kiểm soát. Đồ họa: AFP

Sau khi chiến sự tại Dải Gaza bùng phát vào tháng 10/2023, Houthi nhiều lần dùng drone, tên lửa tập kích Israel và tàu hàng mà họ cho là có liên hệ với nước này. Các đợt tập kích khiến Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) phải thành lập hai nhóm chuyên trách để đối phó.

Mỹ và Anh nhiều lần tấn công vị trí Houthi triển khai hoặc cất giữ radar, drone và các loại vũ khí chống hạm, song chưa thể ngăn lực lượng này tập kích tàu hàng.

Trong khi đó, nhiều công ty vận tải ngừng cho tàu hàng đi qua Biển Đỏ và chuyển sang tuyến đường vòng qua Mũi Hảo Vọng ở phía nam châu Phi, với quãng đường dài hơn và chi phí cao hơn.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, Reuters)